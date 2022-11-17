США усилят военный контингент в Баварии

В ближайшие десять лет США инвестируют около 1,6 млрд долларов в американский гарнизон в Ансбахе и разместят там еще 500 военнослужащих, сообщила баварская госканцелярия.

По данным правительства Баварии, армия США расширяет свое присутствие в Ансбахе. На американской базе в городе будут на постоянной основе размещены еще 500 военнослужащих, а также члены их семей - в общей сложности более 1000 человек, сообщил офис земельного премьер-министра (госканцелярия) в среду, 16 ноября. Кроме того, Соединенные Штаты планируют до 2032 года инвестировать около 1,6 млрд долларов (1,5 млрд евро) в американский гарнизон в Ансбахе, который также включает в себя базу в Иллесхайме, указывается далее.

Руководитель госканцелярии Флориан Херман (Florian Hermann) приветствовал эти намерения. "Бавария - гордый партнер армии США", - заявил он. Херман назвал "ценным сигналом" для трансатлантического партнерства в области безопасности то, что президент США Джо Байден так быстро принял меры после своего заявления на саммите НАТО в Мадриде о размещении дополнительных американских войск в Европе.

"Для архитектуры безопасности Германии и Европы очень важно, что США увеличивают присутствие своих войск и что мы вместе посылаем сигнал силы и единства восточному флангу НАТО", - подчеркнул представитель баварских властей.

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