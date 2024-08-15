  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

США согласны продать ФРГ до 600 ракет к системе Patriot

Александра Иванова
16 августа 2024 г.

Министерство обороны США одобрило продажу Германии ракет типа PAC-3 MSE для ЗРК Patriot и другого оборудования. Теперь сделку должен поддержать Конгресс.

https://p.dw.com/p/4jWrJ
Система ПВО Patriot на вооружении бундесвера
Система ПВО Patriot на вооружении бундесвераФото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Власти США одобрили продажу Германии до 600 ракет и другого оборудования к системам ПВО Patriot. Об этом сообщило в четверг, 15 августа, агентство по международному сотрудничеству в сфере безопасности (DSCA).

Сделка на сумму 5 млрд долларов (в пересчете 4,5 млрд евро) укрепляет безопасность США "поскольку повышает безопасность союзника по НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", говорится в заявлении DSCA.

Приобретение у США ракет к системе Patriot "улучшит возможности Германии противостоять нынешним и будущим угрозам и повысит обороноспособность ее вооруженных сил", подчеркнуло DSCA. Кроме того, сделка поможет Германии "улучшить ее национальную и международную территориальную оборону, а также оперативную совместимость с вооруженными силами США и НАТО",  уверены в ведомстве.

Теперь продажу Германии ракет к системе Patriot типа PAC-3 MS должен поддержать Конгресс США. Ранее ФРГ передала Украине из своих запасов третью по счету систему ПВО Patriot.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
external

Комплексы Patriot для Украины: приведут ли поставки ЗРК из США к новой эскалации конфликта? (14.12.2022)

Комплексы Patriot для Украины: приведут ли поставки ЗРК из США к новой эскалации конфликта? (14.12.2022)

США уже на этой неделе планируют объявить свое решение по поставкам ЗРК Patriot, которые Украина просит уже несколько месяцев. Сообщается, что Вашингтон решился на это на фоне массированных обстрелов Украины. Впрочем, для управления ЗРК нужны десятки людей, которых еще надо обучить. Как поставки комплексов Patriot Украине могут сказаться на ходе войны? Подробности - в выпуске DW Новости.
Политика14 декабря 2022 г.27:12 мин.
ЗРК Patriot

Польша и США произведут 48 пусковых установок для Patriot

Польша и США произведут 48 пусковых установок для Patriot

Польша подписала контракт с американской корпорацией Raytheon на производство в 2027-2029 годах на оборонном заводе Huta Stalowa Wola пусковых установой для ЗРК Patriot.
Политика12 августа 2024 г.
Показать еще