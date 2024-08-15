США согласны продать ФРГ до 600 ракет к системе Patriot

Министерство обороны США одобрило продажу Германии ракет типа PAC-3 MSE для ЗРК Patriot и другого оборудования. Теперь сделку должен поддержать Конгресс.

Власти США одобрили продажу Германии до 600 ракет и другого оборудования к системам ПВО Patriot. Об этом сообщило в четверг, 15 августа, агентство по международному сотрудничеству в сфере безопасности (DSCA).

Сделка на сумму 5 млрд долларов (в пересчете 4,5 млрд евро) укрепляет безопасность США "поскольку повышает безопасность союзника по НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", говорится в заявлении DSCA.

Приобретение у США ракет к системе Patriot "улучшит возможности Германии противостоять нынешним и будущим угрозам и повысит обороноспособность ее вооруженных сил", подчеркнуло DSCA. Кроме того, сделка поможет Германии "улучшить ее национальную и международную территориальную оборону, а также оперативную совместимость с вооруженными силами США и НАТО", уверены в ведомстве.

Теперь продажу Германии ракет к системе Patriot типа PAC-3 MS должен поддержать Конгресс США. Ранее ФРГ передала Украине из своих запасов третью по счету систему ПВО Patriot.