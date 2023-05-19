США согласились обучать украинских пилотов на F-16

На 450-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 19 мая (время московское).

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Вашингтон согласен участвовать в инициативе союзников по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16. Это подтвердил на саммите "Группы семи" в Хиросиме президент США Джо Байден, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома. По его словам, обучение пройдет, скорее всего, только в Европе, но специалисты из США будет участвовать в нем вместе с европейскими союзниками и партнерами. Ранее CNN сообщил, что администрация Байдена в течение последних недель дала понять европейцам, что США разрешат передачу истребителей F-16 из Европы в Украину.

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Польша призвала Китай осудить нападение России на Украину. Об этом заявил в Варшаве заместитель главы польского МИДа Войцех Гервель на встрече со специальным посланником министерства иностранных дел Китая Ли Хуэем. Гервель выразил надежду на то, что КНР "окажет давление на Россию, чтобы та вернулась к соблюдению принципов международного права". Кроме того, он назвал неприемлемыми любые попытки уравнять статус России, являющейся в этой войне агрессором, и Украины, ставшей жертвой.

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Ахмада Хана, сообщило издание "Медиазона" со ссылкой на базу розыска МВД. В графе "Основания для розыска" значится "разыскивается по статье УК". 17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовы-Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Спустя три дня Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС. Кариму Ахмаду Хану вменяют в вину "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением в совершении особо тяжкого преступления", и "подготовку к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

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Крупнейшая международная неправительственная экологическая организация - Greenpeace - объявлена "нежелательной" в России. "Установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "ГРИНПИС") (Нидерланды) (далее - фонд, Гринпис) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", утверждается в заявлении Генпрокуратуры РФ. "Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем", - считают правоохранители.

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Россия в обход санкций ежемесячно закупает через Казахстан беспилотники и микроэлектронику на миллионы долларов, сообщает издание "Важные истории" со ссылкой на расследование, проведенное им совместно с немецким еженедельником Der Spiegel и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Согласно их данным, созданной после военного вторжения России в Украину казахстанской компанией "Аспан арба" - одним из главных поставщиков БПЛА в РФ - и ее российским партнером, "Небесной механикой" из Москвы, владеют одни и те же люди. Товары "Небесной механики" покупают, в частности, областная федерация ветеранов вооруженных конфликтов "Рысь", камчатский краевой совет ветеранов войны и труда, а также магазин на Ozon, где закупаются и российские военнослужащие.

В общей сложности объем импорта интегральных микросхем в Казахстан после начала войны вырос с 35 млн долларов до 75 млн долларов, а объем поставок микросхем из Казахстана в Россию - с 245 тысяч долларов до 18 млн долларов. Что касается дронов, то в 2021 году они вообще не фигурировали в отчете Бюро национальной статистики Казахстана об импорте-экспорте, зато в 2022 году Казахстан ввез дронов на 5 млн долларов и поставил в Россию - на 1,23 млн долларов, пишут "Важные истории".

Зеленский призвал страны Лиги арабских государств поддержать Украину

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Владимир Зеленский призвал страны-участницы саммита Лиги арабских государств поддержать Украину в ее оборонительной войне против России. Выступая в Джидде, украинский президент подчеркнул, что его просьба касается и защиты "сообщества украинских мусульман" в Украине. "Здесь со мной уважаемый Мустафа Джемилев - лидер крымскотатарского народа, одного из коренных народов Украины. Их дом - Крым, центр мусульманской культуры в Украине", - заявил Зеленский, подчеркнув, что именно Крым Россия оккупировала первым и что больше всего от репрессий в оккупированном Крыму страдают мусульмане. Коснувшись роли Саудовской Аравии в освобождении людей, захваченных россиянами в плен на территории Украины, Владимир Зеленский высказал мнение, что этот опыт можно расширить и что даже если на саммите ЛАГ присутствуют те, кто считает войну в Украине лишь "конфликтом", они могут объединиться вокруг идеи спасения людей из российских застенков.

++16.30++

Эксперты Международного уголовного суда посетили Херсон и осмотрели места, где фиксировались признаки военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ против гражданского населения. Речь идет о пытках и убийствах в местах незаконного лишения свободы, а также неизбирательных обстрелах мест массового скопления людей, медицинских учреждений, многоквартирных жилых домов. "Собранные в ходе визита материалы могут быть крайне важны для доказательства военных преступлений в Украине и привлечения виновных к ответственности", - заявили в Офисе генпрокурора Украины.

Канада вводит новые санкции против РФ за войну в Украине

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Канада вводит новые санкции против россиян, "которые поддерживают незаконные военные действия России и причастны к нарушениям прав человека", сообщило агентство The Canadian Press . Штрафные меры касаются 17 физических и 18 юридических лиц, "связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии ВС РФ, членов семей перечисленных лиц и представителей кремлевской элиты", уточнили в офисе премьер-министра страны Джастина Трюдо. Кроме того, под санкции Оттавы подпадут 30 физлиц и 8 юрлиц, "причастных к продолжающимся нарушениям Россией прав человека, включая передачу и содержание украинских детей в России". На саммите G7 в Хиросиме Трюдо подтвердил, что Канада продолжит поддерживать Украину и "международный порядок, основанный на правилах".

++14.25++

По утверждению Минобороны России, глава ведомства Сергей Шойгу посетил командный пункт в оккупированной Россией части Запорожской области на юге Украины. На видео, опубликованном 19 мая, Шойгу можно увидеть в военной форме со старшими командирами. Видно также, что министр вручает российским солдатам медали и благодарит их за "службу стране". Когда именно и где состоялась эта съемка, неизвестно, указывает агентство AFP.

CNN: Украина сбила российский военный самолет с помощью ЗРК Patriot

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ПВО Украины сбила как минимум один российский военный самолет с помощью американского ЗРК Patriot. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Пентагона и Конгресса США. Российские самолеты в основном атакуют из-за линии фронта, поэтому Украине трудно поражать их с помощью систем меньшей дальности, таких как NASAM. По словам американских официальных лиц, украинские военные сами определяют когда, как и по каким целям им использовать ЗРК Patriot. Однако, подчеркнули в Конгрессе, передача Киеву западных истребителей облегчила бы Украине задачу поражения российских самолетов, не расходуя для этих целей дорогостоящие боеприпасы системы Patriot, предназначенные для перехвата баллистических ракет.

Хроника событий 19 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 мая 14.00 - 23.59 >>>

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