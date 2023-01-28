США резко осудили стрельбу в израильской синагоге

В ходе стрельбы, устроенной палестинцем у синагоги в Израиле, погибли семь человек, еще трое получили ранения. В беседе с Нетаньяху Байден назвал это нападение "атакой на цивилизованный мир".

Стрельба у входа в синагогу, устроенная в Израиле 21-летним палестинцем вечером в пятницу, 27 января, и унесшая жизни семи человек, является "атакой на цивилизованный мир", заявил президент США Джо Байден в ходе состоявшегося в тот же день телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В сообщении пресс-службы Белого дома , где произошедшее названо "ужасающим терактом", отмечается, что Байден предложил всю необходимую поддержку правительству и народу Израиля и подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности этой ближневосточной страны.

Стрельба у синагоги в Израиле

Стрельба была открыта вскоре после начала шаббата, около 20.15 по местному времени, вблизи синагоги, расположенной в квартале Неве Яаков. Этот квартал израильтяне считают частью Иерусалима. Между тем, с точки зрения палестинцев, данный район находится на оккупированной территории, занятой Израилем по результатам шестидневной арабо-израильской войны в 1967 году.

Начальник полиции Яаков Шабтай назвал произошедшее вечером 27 января "одной из самых страшных террористических атак за последние несколько лет". В результате этого нападения погибли семь человек, еще трое получили ранения, в том числе 15-летний подросток.

По данным полиции, нападавший - палестинец, проживавший в лагере для беженцев в Восточном Иерусалиме. По словам Шабтая, вооруженный мужчина "вел стрельбу по всем, кто был у него на пути". Он попытался скрыться с места преступления на автомобиле, однако был убит в результате перестрелки с полицией.

Рейд израильских военных в Дженине

Представитель радикального исламистского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, комментируя стрельбу в беседе с агентством Reuters, назвал ее ответом на действия израильской армии в Дженине. Израильские военные 26 января устроили рейд в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, его целью была нейтрализация группы боевиков палестинской радикальной группировки "Исламский джихад", причастных к ряду недавних нападений на израильтян и планировавших новые атаки.

Палестинская сторона сообщила после этого о гибели нескольких мирных жителей. Утром 27 января в ответ на ракетные удары со стороны сектора Газа Израиль совершил авианалет на заводы ХАМАС для производства ракет.

Наблюдатели опасаются, что последние события приведут к новому витку эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 27 января в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста.

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