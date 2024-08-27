США решительно осудили удар РФ по энергосистеме Украины

Президент США Джо Байден решительно осудил удар РФ по энергосистеме Украины. Представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джо Кирби заявил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву в укреплении ПВО и энергосистемы.

Президент США Джо Байден в понедельник, 26 августа, решительно осудил массированный удар ВС РФ по энергосистеме Украины, нанесенный ночью и утром того же дня.

"Украинские власти сообщают, что это возмутительное нападение привело к гибели мирных украинцев и повреждению более 20 критически важных объектов энергетической инфраструктуры, - отметил Байден. - Я осуждаю в самых жестких выражениях продолжающуюся войну России против Украины и ее попытки погрузить украинский народ во тьму. Россия никогда не победит в Украине, и дух украинцев никогда не будет сломлен".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США работают вместе с Украиной над укреплением ее противовоздушной обороны и энергетической инфраструктуры. При этом Кирби отметил важность того, чтобы "перехватчики и установки ПВО поступали в Украину не только от США, но и от их союзников и партнеров".

Выступая 9 июля на открытии саммита НАТО в Вашингтоне, Байден пообещал, что США и их союзники поставят Киеву еще пять установок ПВО, в том числе четыре зенитных ракетных комплекса Patriot. Ранее Германия передала Украине три таких ЗРК.

Массированный воздушный удар РФ по Украине

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре Украины, в основном целясь в энергетические объекты. Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что по 15 регионам страны было выпущено 236 ракет и дронов, большую часть из которых сбила ПВО.

В результате было повреждено несколько объектов энергоинфраструктуры, включая Киевскую ГЭС. Кроме того, по данным МВД и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, погибло семь человек и 47 пострадали. На фоне российских ударов в нескольких областях Украины возобновились отключения света.