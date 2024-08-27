  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

США решительно осудили удар РФ по энергосистеме Украины

Олег Соколенко
27 августа 2024 г.

Президент США Джо Байден решительно осудил удар РФ по энергосистеме Украины. Представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джо Кирби заявил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву в укреплении ПВО и энергосистемы.

https://p.dw.com/p/4jwkJ
Байден решительно осудил массированный удар РФ по Украине
Байден решительно осудил массированный удар РФ по УкраинеФото: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa/picture alliance

Президент США Джо Байден в понедельник, 26 августа, решительно осудил массированный удар ВС РФ по энергосистеме Украины, нанесенный ночью и утром того же дня.

"Украинские власти сообщают, что это возмутительное нападение привело к гибели мирных украинцев и повреждению более 20 критически важных объектов энергетической инфраструктуры, - отметил Байден. - Я осуждаю в самых жестких выражениях продолжающуюся войну России против Украины и ее попытки погрузить украинский народ во тьму. Россия никогда не победит в Украине, и дух украинцев никогда не будет сломлен".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США работают вместе с Украиной над укреплением ее противовоздушной обороны и энергетической инфраструктуры. При этом Кирби отметил важность того, чтобы "перехватчики и установки ПВО поступали в Украину не только от США, но и от их союзников и партнеров".

Выступая 9 июля на открытии саммита НАТО в Вашингтоне, Байден пообещал, что США и их союзники поставят Киеву еще пять установок ПВО, в том числе четыре зенитных ракетных комплекса Patriot. Ранее Германия передала Украине три таких ЗРК.

Массированный воздушный удар РФ по Украине

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре Украины, в основном целясь в энергетические объекты. Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что по 15 регионам страны было выпущено 236 ракет и дронов, большую часть из которых сбила ПВО.

В результате было повреждено несколько объектов энергоинфраструктуры, включая Киевскую ГЭС. Кроме того, по данным МВД и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, погибло семь человек и 47 пострадали. На фоне российских ударов в нескольких областях Украины возобновились отключения света.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия российской атаки на энергообъекты в Украине 22 марта 2024 года

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

В течение двух дней Россия нанесла серию ракетных ударов по крупнейшим энергетическим объектам в разных регионах Украины. В опасности оказались ДнепроГЭС и ее плотина. Фото о последствиях атаки в галерее DW.
Конфликты22 марта 2024 г.7 фото
external

Системы ПВО для Украины; будущее замороженных активов РФ; Молдова в ЕС в 2030 году? DW Новости

Системы ПВО для Украины; будущее замороженных активов РФ; Молдова в ЕС в 2030 году? DW Новости

Об острой нехватке систем ПВО в Украине на заседании Совета Украина-НАТО говорил Владимир Зеленский. В ответ генсек НАТО пообещал предоставить Украине дополнительные системы ПВО. Тем временем, в кулуарах весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне обсуждалась судьба замороженных российских активов.
Политика20 апреля 2024 г.29:00 мин.
Последствия массированного российского удара 26 августа 2024 года в Одессе

236 ракет и "шахедов" из РФ по Украине: каковы последствия?

236 ракет и "шахедов" из РФ по Украине: каковы последствия?

Россия 26 августа в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. Это было самое массированное нападение РФ с воздуха за последнее время, под ударом оказались объекты энергетики и гражданской инфраструктуры.
Конфликты26 августа 2024 г.