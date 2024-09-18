США разместят ракеты в ФРГ для сдерживания РФ. Что известно

Война России против Украины остается темой земельных выборов в Германии. Новая левопопулистская партия "Союз Сары Вагенкнехт"(ССВ) на предстоящих 22 сентября выборах в Бранденбурге снова делает ставку на внешнюю политику. Помимо требования "меньше оружия, больше дипломатии" в Украине, ССВ выступает против размещения в Германии с 2026 года американских ракет средней дальности. Партия выдвигает поддержку этой позиции в качестве условия участия в земельных правительствах, хотя внешняя политика решается на федеральном уровне. Глава партии, Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) говорит, что размещение ракет "ужасно опасно", поскольку делает Германию мишенью для России.

Сара Вагенкнехт Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Согласно опросам, образовавшийся после раскола в Левой партии ССВ на выборах земельного парламента в Бранденбурге может набрать около 14 процентов и занять третье или четвертое место. По итогам недавних выборов в Саксонии и Тюрингии, ССВ вошел в тройку лидеров.

Проведенный в конце июля опрос по заказу телеканала RTL, показал, что 74 процента восточных немцев, живущих на территории бывшей ГДР, выступают против размещения ракет. В целом по Германии число противников и сторонников такого шага разделилось почти поровну - 49 на 45.

Зачем США разместят ракеты в Германии

О планах разместить в Германии ракеты США средней дальности Берлин и Вашингтон объявили во время вашингтонского саммита НАТО в июле 2024 года. В коротком сообщении двух правительств было сказано, что ракеты обычные, то есть не ядерные, и станут частью так называемой Multi-Domain Task Force (MDTF) - "мультидоменной оперативной группы". В американской военной доктрине речь идет о комбинированном использовании военными пяти доменов, сфер - на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве. В немецком Висбадене с 2021 года размещается вторая группа MDTF, первая действует в Соединенных Штатах. Это новая структура в армии США, их несколько по всему миру.

Основное задание группы в ФРГ- с помощью новых технологий преодолевать российские возможности сдерживания сил НАТО, написали в июльском аналитическом материале эксперты берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). По их мнению, в случае войны Москва рассчитывает с помощью ракетных ударов помешать развертыванию сил НАТО, но альянс мог бы противодействовать таким планам, разместив свои ракеты средней дальности. Сейчас у НАТО в Европе таких наземных ракет нет.

Вольфганг Ишингер Фото: Johannes Simon/Getty Images

Немецкий дипломат и бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) в подкасте DW "Геофактор" назвал размещение ракет "правильным сигналом" с целью "показать ревизионистской России, что мы не смиримся с военной агрессией в Европе" и на возможные "агрессивные шаги против территории НАТО" может быть дан военный ответ. Американский коллега Ишингера, старший директор Евразийского центра в Atlantic Council Джон Хёрбст говорит, что США реагируют на размещение ракет на западе РФ, в том числе в Калининградской области. О каком ответе идет речь?

"Томагавки" возвращаются в Германию

США планируют разместить в Германии три типа вооружений. Первый - баллистические ракеты SM-6 (Standard Missile). Это новое поколение ракет. Они сверхзвуковые, летят высоко, их трудно перехватить. Эксперты SWP оценивают дальность SM-6 в 1600 километров. Второй тип - "Томагавки" (Tomahawk). Это модификация крылатых ракет, которые размещались в Европе и в Германии в 1980-е. Они дозвуковые, летят относительно медленно, но низко, огибая рельеф местности, что затрудняет перехват. Предположительная дальность - до 2500 километров.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Темный орел" Фото: Wikipedia

О третьем типе ракет известно меньше всего, они еще на стадии создания. В СМИ пишут, что это гиперзвуковые системы "Тёмный орел" (Dark Eagle) с дальностью до 3000 километров и в разы превышающие скорость звука. Их "почти невозможно" перехватить, пишут аналитики SWP. Все три типа ракет будут запускаться с мобильных установок.

Снова ракеты США, снова протесты в Германии?

Появление американских ракет в Германии напоминает о ситуации времен холодной войны, известной как "двойное решение" НАТО 1979 года, говорит Джон Хёрбст. Тогда было решение о размещении в Европе, в том числе в ФРГ, американских ракет "Томагавк" и "Першинг-2" с ядерными боеголовками, а также предложение Москве переговоров о контроле над вооружениями. Поводом было размещение в западной части СССР ракет средней дальности РСД-10 "Пионер" (по натовской классификации СС-20). Решение НАТО привело к протестам в ФРГ, в которых принимали участие сотни тысяч. Но ракеты были размещены, а переговоры между США и СССР привели к подписанию в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В 2019 году США вышли из этого договора, обвинив Россию в его нарушении, что Москва отвергла.

Протесты против ракет "Першинг-2" в ФРГ, Бонн, 1983 год Фото: picture-alliance/dpa/H. Wieseler

В начале 1980-х одним из участников протестов был молодой социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Теперь он, уже в кресле канцлера Германии, выступает за размещение американских ракет, обвиняя Россию в нарушении ДРСМД и угрозе Европе. Массовых акций протеста против размещения ракет в Германии пока не было.

Германия планирует разработку европейских ракет

В партии Шольца решение о размещении ракет вызвало споры, звучали голоса против. Руководство партии поддержало канцлера, дискуссия на время утихла. Тем не менее правительство продолжают критиковать за то, что вопрос мало обсуждался. Научная служба бундестага пришла к выводу, что привлекать парламентне нужно, но призывы провести такое обсуждение звучат. Этого требует и партия ССВ.

Ситуация времен холодной войны и сейчас отличается главным образом тем, что речь не идет о ядерных ракетах, которые США разместят в Германии, говорит Ишингер. Дипломат считает, что риски для Берлина не возрастут. "Германия всегда была мишенью (для России), и размещение этих систем в принципе ничего не меняет", - говорит немецкий дипломат.

Со временем Берлин и партнеры по НАТО планируют создать европейские крылатые ракеты с похожими характеристиками. В июле Германия, Франция, Италия и Польша подписали заявление о намерениях.

Переговоры с Россией о контроле над вооружениями?

Еще одно отличие от холодной войны - нынешнее размещение ракет в Германии не сопровождается переговорами о контроле над вооружениями. Ишингер и Хёрбст уверены, что сейчас Москва не заинтересована в этом. Наоборот. Если бы российский президент Владимир Путин пошел на переговоры по ракетам, это ослабило бы опасения западных лидеров, а это "не в пользу Москвы", считает Хёрбст. Используя страхи Берлина и Вашингтона, Москва пытается добиться сокращения западной поддержки Украины. В будущем эксперты не исключают таких переговоров.