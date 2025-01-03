США рассматривают возможность запрета дронов из КНР и России

Участие Китая и России в разработке, производстве и поставке БПЛА может представлять "неоправданный риск для национальной безопасности", заявил Минторг США.

Администрация президента США Джо Байдена готовит новое правило, которое может привести к ограничению использования либо даже запрету в США беспилотных летательных аппаратов китайского и российского производства. Министерство торговли США призвало американские компании к началу марта представить свои комментарии по данному вопросу, сообщила газета The New York Times в четверг, 2 января.

В своем уведомлении Минторг заявил, что участие противников - Китая и России - в проектировании, разработке, производстве и поставке беспилотников может представлять "неоправданный или неприемлемый риск для национальной безопасности США". Обе страны продемонстрировали готовность поставить под угрозу инфраструктуру и безопасность США с помощью кибершпионажа, их правительства могут использовать свои законы и политическую ситуацию, чтобы "использовать частные компании в своих национальных интересах", говорится в документе.

Примерно три четверти всех использующихся в США дронов произведены в Китае. Что касается российских дронов, то на них приходится небольшая часть мировых продаж, но Россия объявила о намерении вложить значительные средства в развитие их производства, заявило министерство торговли.

Китайские дроны используются пожарными и другими спасательными службами, применяются в сельском хозяйстве, для инспектирования объектов промышленной инфраструктуры, строительных площадок, мостов. Как отметил американский Минторг, в прошлом китайские компании дистанционно программировали свои беспилотники, создавая бесполетные ограничения в зонах конфликтов. Учитывая их широкое применение в США, "любые попытки дистанционно вывести их из строя создадут риск для национальной безопасности".

Окончательное решение будет принято администрацией президента Дональда Трампа. Однако Минторг США не исключает, что запрета китайских дронов можно будет избежать, если будут соблюдены определенные требования к их конструкции и программному обеспечению.