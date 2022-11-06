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Тестовый запуск ракеты-носителя "Каэм-100" в Иране
Тестовый запуск ракеты-носителя "Каэм-100" в ИранеФото: Tasnim
ПолитикаСША

США раскритиковали испытание ракеты-носителя в Иране

Жан Рофе
43 мин. назад

Вашингтон опасается, что технология, которая используется для вывода спутников на орбиту, может быть использована и для запуска ядерных боеголовок.

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Соединенные Штаты выразили обеспокоенность испытанием Ираном новой ракеты-носителя, поскольку, по мнению Вашингтона, это может способствовать развитию баллистической программы иранских властей. В письменном заявлении Госдепартамента США, распространенном в воскресенье, 6 ноября, действия Ирана назвали "бесполезными и дестабилизирующими обстановку".

"США по-прежнему обеспокоены разработкой Ираном космических ракет-носителей, которые вызывают серьезную озабоченность с точки зрения распространения (оружия массового поражения - Ред.)", - говорится в документе. По данным Госдепартамента, в космических ракетах-носителях используются технологии, которые практически идентичны и совместимы с технологиями, используемыми в баллистических ракетах, включая системы большей дальности.

СМИ: Иран провел успешный тестовый пуск ракеты-носителя

Как сообщают государственные СМИ Ирана, Корпус стражей исламской революции (КСИР) 5 ноября провел успешный тестовый запуск трехступенчатой суборбитальной ракеты-носителя "Каэм-100" ("Восставший") с твердотопливным двигателем. Отмечается, что эта ракета способна выводить на орбиту спутники массой до 80 килограммов и на расстоянии в 500 километров от поверхности Земли. В ближайшее время КСИР планирует вывести в космос телекоммуникационный спутник "Нахид" ("Венера") с помощью новой ракеты.

В апреле 2020 года иранское государственное телевидение сообщило об успешном запуске первого военного спутника, осуществленном КСИР. Спутник, получивший название "Нур" ("Свет") был выведен на орбиту высотой 425 километров с помощью двухступенчатой ракеты-носителя "Касед" ("Посланник"), о которой раньше ничего не было известно.

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