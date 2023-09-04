США пытаются разрядить конфликт курдов и арабов в Сирии

Представители курдских формирований SDF и шейхи арабских племен согласились с необходимостью деэскалации в Дейр-эз-Зоре, сообщило посольство США в Сирии после визита амtриканских чиновников в провинцию.

Высокопоставленные официальные лица США в воскресенье, 3 сентября, посетили провинцию Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где несколько дней назад вспыхнуло восстание арабских племен против курдских формирований "Демократических сил Сирии" (SDF).

Американское посольство в Сирии сообщило, что заместитель помощника госсекретаря США Эйтан Голдрич и генерал-майор Джоэл Б. Вауэлл, который командует возглавляемой США коалицией против "Исламского государства", встретились с представителями курдских формирований SDF и шейхами племен.

"Они согласились с важностью рассмотрения жалоб жителей Дейр-эз-Зора, опасностью вмешательства посторонних в Дейр-эз-Зор, необходимостью избежать гибели и ранений среди гражданского населения, а также необходимостью скорейшей деэскалации насилия", - говорится в сообщении посольства в сети микроблогов X (бывший Twitter).

Отмечается, что Голдрич и Вауэлл "вновь подчеркнули важность тесного партнерства США с SDF в борьбе с "Исламским государством".

Боестолкновения между курдскими формированиями SDF и ополченцами арабских племен начались 27 августа, в ходе них обе стороны понесли потери. Курды заняли города Эль-Бусейра и Эш-Шахиль в провинции Дейр-эз-Зор, 2 сентября был введен комендантский час в подконтрольных им районах на северо-востоке Сирии.

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