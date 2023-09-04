  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыСирия

США пытаются разрядить конфликт курдов и арабов в Сирии

Жан Рофе
4 сентября 2023 г.

Представители курдских формирований SDF и шейхи арабских племен согласились с необходимостью деэскалации в Дейр-эз-Зоре, сообщило посольство США в Сирии после визита амtриканских чиновников в провинцию.

https://p.dw.com/p/4VuHP
Американский военный в Сирии (фото из архива)
Американский военный в Сирии (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/AP/H. Malla

Высокопоставленные официальные лица США в воскресенье, 3 сентября, посетили провинцию Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где несколько дней назад вспыхнуло восстание арабских племен против курдских формирований "Демократических сил Сирии" (SDF).

Американское посольство в Сирии сообщило, что заместитель помощника госсекретаря США Эйтан Голдрич и генерал-майор Джоэл Б. Вауэлл, который командует возглавляемой США коалицией против "Исламского государства", встретились с представителями курдских формирований SDF и шейхами племен.

"Они согласились с важностью рассмотрения жалоб жителей Дейр-эз-Зора, опасностью вмешательства посторонних в Дейр-эз-Зор, необходимостью избежать гибели и ранений среди гражданского населения, а также необходимостью скорейшей деэскалации насилия", - говорится в сообщении посольства в сети микроблогов X (бывший Twitter).

Отмечается, что Голдрич и Вауэлл "вновь подчеркнули важность тесного партнерства США с SDF в борьбе с "Исламским государством".

Боестолкновения между курдскими формированиями SDF и ополченцами арабских племен начались 27 августа, в ходе них обе стороны понесли потери. Курды заняли города Эль-Бусейра и Эш-Шахиль в провинции Дейр-эз-Зор, 2 сентября был введен комендантский час в подконтрольных им районах на северо-востоке Сирии.

Смотрите также:

Путин и Сирия

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Наступление Анкары на сирийских курдов (11.10.2019)

Наступление Анкары на сирийских курдов (11.10.2019)

Анкара продолжает военную операцию против курдов в Сирии. Международное сообщество опасается, что на свободе могут оказаться джихадисты ИГ, которые находятся в плену у курдов.
Политика11 октября 2019 г.02:24 мин.
external

Что делать с выходцами из Европы, воевавшими на стороне ИГ? (21.02.2019)

Что делать с выходцами из Европы, воевавшими на стороне ИГ? (21.02.2019)

ФРГ примет своих граждан, воевавших в Сирии, если удастся установить наличие гражданства. Ранее Дональд Трамп призывал страны ЕС забрать плененных боевиков ИГ и отдать их под суд.
Общество21 февраля 2019 г.02:34 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинский военный в районе Бахмута

Зеленский меняет главу Минобороны: события 557-го дня войны

Конфликты3 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На концерте Макса Коржа в Риге

"Оставайтесь людьми". Как прошел концерт Макса Коржа в Риге

"Оставайтесь людьми". Как прошел концерт Макса Коржа в Риге

Музыка3 сентября 2023 г.
Белорусский театральный режиссер Юра Диваков

Театральный режиссер Юра Диваков покоряет польские театры

Театральный режиссер Юра Диваков покоряет польские театры

Культура3 сентября 2023 г.
Подневольные рабочие в одном из лагерей в Берлине (фото из архива)

Забытая судьба подневольных рабочих нацистской Германии

Забытая судьба подневольных рабочих нацистской Германии

История3 сентября 2023 г.
Двое китайских юношей сидят за столом со смартфонами

"Оторвись от смартфона!" Пример Китая

"Оторвись от смартфона!" Пример Китая

Общество2 сентября 2023 г.
Демонстрация в Белграде в поддержку России, 24 марта 2022 года

Исследование: как работает российская пропаганда в Сербии

Исследование: как работает российская пропаганда в Сербии

Общество2 сентября 2023 г.
Танк ВСУ в районе населенного пункта Роботино

Успехи контрнаступления ВСУ и иные события 555-го дня войны

Успехи контрнаступления ВСУ и иные события 555-го дня войны

Конфликты1 сентября 2023 г.
На главную страницу