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США проведут конференцию по военному сотрудничеству с Киевом

Павел Мыльников
17 ноября 2023 г.

Белый дом называет конференцию частью усилий США по наращиванию выпуска вооружений с целью поддержать борьбу Украины за свободу и безопасность.

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Флаги Украины и США
Фото: Getty Images/AFP/Y. Dyachyshyn

США проведут 6-7 декабря конференцию по военно-техническому сотрудничеству с Украиной. Об этом официальный представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Эдриенн Уотсон сообщает в пятницу, 17 ноября. В мероприятии примут участие представители правительств и промышленности обеих стран.

Речь пойдет о совместном производстве и иных формах промышленного сотрудничества, указали в Вашингтоне. Конференция является элементом усилий США по существенному увеличению выпуска вооружений с целью поддержать борьбу Украины за свободу и безопасность, добавил Белый дом. Форум подтверждает долгосрочную приверженность Соединенных Штатов делу экономического восстановления Украины, отметила Уотсон.

Вашингтон - крупнейший поставщик военной помощи Киеву

США являются самым крупным поставщиком военной помощи Украине, отражающей вторжение российских войск. Общий объем средств, которые были выделены Украине с начала войны, составляет более 60 млрд долларов (55 млрд евро), однако в эту сумму входит не только помощь в сфере безопасности, но также экономическая, финансовая и гуманитарная помощь, пояснил в начале ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В конце сентября в Киеве состоялся первый Международный форум оборонной промышленности. По оценке украинского министерства иностранных дел, в мероприятии участвовали 252 оборонных предприятия из 30 стран мира. Приоритетом для Киева является развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производство снарядов, ракет, беспилотников в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли, заявил тогда украинский президент Владимир Зеленский.

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