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Фрекинг в Колорадо (фото из архива)Фото: Brennan Linsley/AP Photo/picture alliance
Экономика и бизнесСША

США продадут 15 млн баррелей из нефтяного резерва

Екатерина Венкина
9 мин. назад

Минэнерго США поставит 15 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва на рынок в декабре, указали в Белом доме.

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Министерство энергетики США опубликует уведомление о продаже 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва страны (SPR), которые будут поставлены на рынок в декабре. Об этом сообщили во вторник, 18 октября, в пресс-службе Белого дома. Как уточнило агентство AFP, президент США Джо Байден выступит с соответствующим объявлением 19 октября.

"Продажа завершит историческое сокращение запасов на 180 миллионов баррелей, о котором президент объявил весной, что помогло стабилизировать ситуацию на рынках сырой нефти и снизить цены на заправках", - указали в Белом доме.

Американский лидер также призывает министерство энергетики быть готовым к дополнительным значительным продажам из объемов SPR этой зимой, если это потребуется в связи с российскими действиями, нарушающими работу мировых рынков, или другими факторами.

Ответ на сокращение добычи ОПЕК+

Нынешняя продажа нефти станет ответом на недавнее сокращение добычи, объявленное странами ОПЕК+.

Страны-экспортеры нефти из организации ОПЕК+, куда входит и Россия, несмотря на обеспокоенность, вызванную высокими ценами на энергоносители, приняли решение снизить объемы добычи нефти, чтобы как минимум стабилизировать цены. Начиная с ноября, 23 страны - члена ОПЕК+ сократят добычу на два миллиона баррелей в сутки, сообщила штаб-квартира организации в Вене 5 октября.

Это самое крупное сокращение нефтедобычи за долгое время. На фоне угрозы мировой рецессии цены на нефть опустились с июня на 30 процентов - со 120 до 90 долларов за баррель. Администрация Джо Байдена оказывала давление на ОПЕК+, чтобы заставить ее отказаться от снижения нефтедобычи, однако не добилась результата. Байден выразил разочарование решением стран-экспортеров нефти, назвав его "недальновидным".

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