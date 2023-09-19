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США призвали прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

Александра Иванова
19 сентября 2023 г.

Действия Азербайджана ухудшают и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и подрывают перспективы установления мира в регионе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Разрушения в Степанакерте после обстрелов, 19 сентября 2023 года
Разрушения в Степанакерте после обстреловФото: Oldhike/TASS/dpa/picture alliance

США глубоко обеспокоены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывают Баку немедленно прекратить их, говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, обнародованном вечером во вторник, 19 сентября.

"Эти действия ухудшают и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и подрывают перспективы установления мира. Как мы уже давали понять Азербайджану, применение силы для разрешения споров неприемлемо и идет вразрез с усилиями по созданию условий для справедливого и достойного мира в регионе", - подчеркивает глава внешнеполитического ведомства США.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и уважительному диалогу между Баку и представителями населения Нагорного Карабаха", - указывает Блинкен.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Утром 19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной республики, в том числе ее столицу - Степанакерт. При этом Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе. Между тем в Ереване утверждают, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха нет, и обвиняют Азербайджан в "этнических чистках".

Вечером этого же дня на центральной площади Еревана начались протесты, участники которых утверждали, что политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна привела к нынешней ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

Другая акция состоялась возле посольства России в Ереване. Собравшиеся требовали, чтобы российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, защитили жителей региона от азербайджанской агрессии.

Реакция Москвы на происходящее в Нагорном Карабахе

Власти Армении ожидают, что миротворческие силы РФ примут меры, заявил и Никол Пашинян. "Мы ожидаем, что также примет меры Совет Безопасности ООН", - добавил глава правительства Армении.

Со своей стороны Москва призвала и Баку, и Ереван остановить кровопролитие, вернуться к дипломатии и обеспечить безопасность миротворцам. Евросоюз осудил военные действия Азербайджана.

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Call for End of Hostilities in Nagorno-Karabakh
www.state.gov
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Разрушения в Степанакерте после обстрелов, 19 сентября 2023 года

США призвали прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

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