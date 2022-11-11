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Американские солдаты с ЗРК Avenger на ученияхФото: piemags/IMAGO
КонфликтыСША

США предоставят Украине военную помощь на 400 млн долларов

Олег Соколенко
1 ч. назад

Пентагон сообщил о том, что включит в себя новый пакет военной помощи Украине объемом 400 млн долларов.

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США предоставят Украине новый пакет военной помощи стоимостью около 400 млн долларов. Сообщение об этом опубликовано в четверг, 10 ноября, на сайте Министерства обороны США.

Согласно этому сообщению, в новый пакет войдут:

  • ракеты для систем ПВО HAWK;
  • четыре ЗРК Avenger и ракеты Stinger;
  • ракеты для РСЗО HIMARS;
  • 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм снарядов;
  • 10 тыс. 120-мм минометных мин;
  • 100 военных внедорожников HMMWV ("Хамви");
  • 400 гранатометов;
  • стрелковое оружие, оптика и более 20 млн патронов к нему;
  • инженерная техника;
  • армейская экипировка для зимних условий.

В Пентагоне подчеркнули, что в условиях "безжалостных" российских ударов по критической инфраструктуре Украины противовоздушная оборона имеет особенно важное значение. Укрепить ее призваны ракеты HAWK, - они дополнят соответствующие пусковые установки, предоставляемые Украине Испанией. Кроме того, украинскую ПВО усилят ЗРК Avenger.

Новую помощь обещал советник Байдена в Киеве

Предоставление нового пакета военной помощи обещал Украине советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, посетив украинскую столицу с неанонсированным визитом 4 ноября. Салливан встретился с президентом Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком и министром обороны Алексеем Резниковым, заверив в "непоколебимой" поддержке Киева Вашингтоном.

В сообщении Пентагона отмечается, что с 2014 года США выделили уже более $21,4 млрд на помощь Украине в сфере обеспечения ее безопасности. В том числе $18,6 млрд было выделено после начала полномасштабной российской военной агрессии 24 февраля.

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