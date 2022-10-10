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Зенитно-ракетный комплекс NASAMS (фото из архива)Фото: Michal Walczak/PAP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

США пообещали поставить в Украину передовые системы ПВО

Александра Иванова
22 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 октября.

https://www.dw.com/ru/ssa-poobesali-postavit-v-ukrainu-peredovye-sistemy-pvo/a-63398760

На 230-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 11 октября (время московское).

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В Нью-Йорке проходит специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Большинство ее участников не поддержали предложение России провести тайное голосование по проекту резолюции по "референдумам" на захваченных украинских территориях. Так, 107 делегаций выступили за открытое голосование, 13 проголосовали против, 39 воздержались.

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Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку, необходимую для самообороны, включая поставки передовых систем противовоздушной обороны. В Белом доме подчеркнули, что постоянно взаимодействуют с союзниками и партнерами Соединенных Штатов с целью привлечь Россию к ответственности. В то же время глава украинского государства отметил, что Киев "не поддастся российскому ракетному шантажу".

Хроника событий 10 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 октября 00.00 - 13.59 >>>

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