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Американский танк AbramsФото: picture-alliance/Newscom/J. Farmer
КонфликтыУкраина

США пока не намерены поставлять Украине танки Abrams

59 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 января.

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На 330-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий среды, 19 января (время московское).

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Посол России в Канаде вызван в министерство иностранных дел страны в связи с российскими атаками на гражданское население в Украине, включая нападение в Днепре, сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли. По ее словам, до сведения посла будет доведено, что Оттава "не приемлет неприкрытую жестокость недавних нападений России на гражданских лиц в Днепре" и осуждает "антисемитские комментарии" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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США пока не готовы поставлять танки Abrams Украине, заявил американский замминистра обороны Колин Каль, поскольку эти танки представляют собой “не самую простую в обслуживании систему”. Эти танки дорогие, требуют сложной подготовки и потребляют много топлива, цитирует слова чиновника агентство AFP. 

Министр обороны США Ллойд Остин не хочет поставлять украинцам оружие, которое они не могут ремонтировать и обслуживать и которое они не смогут себе позволить в долгосрочной перспективе, “потому что это бесполезно”, подчеркнул Каль. “Речь идет не о том, что символически ценно, а о том, что действительно помогает Украине на поле боя”, - заявил замминистра обороны. В то же время Каль не исключил полностью возможность того, что США в будущем могут поставить танки Abrams Украине.

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Администрация США обдумывает "один из самых смелых своих шагов" - помощь Украине в нанесении ударов по войскам РФ в оккупированном Крыму, пишет газета The New York Times. После начала полномасштабного вторжения России Вашингтон отказывался предоставить Киеву дальнобойное вооружение, чтобы избежать эскалации, однако теперь позиция США начала "смягчаться", отмечают в издании. 

По данным NYT, администрация Байдена обсуждает с украинской стороной возможность использования различного американского оружия - от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley. В то же время президент Байден пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые потребуются Киеву для ударов по российским объектам на полуострове, говорится в публикации.

Хроника событий 18 января 14.00 - 23.59 >>>

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