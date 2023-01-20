США поддерживают Германию в споре о поставке танков Украине

На 331-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий пятницы, 20 января (время московское).

++03.30++

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в конце прошлой неделе тайно посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, на встрече, о которой ранее публично не сообщалось, Бернс рассказал Зеленскому о своих "предположениях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы". Информацию о визите главы ЦРУ в украинскую столицу также подтвердили агентства AP, Reuters и AFP.

++02.15++

Из украинских портов накануне вышли четыре сухогруза, которые доставят кукурузу и пшеницу в Китай и Испанию, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ). "19 января четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 229 749 тонн зерна и другого продовольствия в рамках Черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении. В порты Украины также следуют четыре сухогруза, которые в четверг прошли по морскому гуманитарному коридору. "По состоянию на 19 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 18 051 260 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 316 сухогрузов: 652 на прибытие в украинские порты и 664 - на выход из них", - отмечает СКЦ.

++01.10++

Коалиция партнеров по поставке танков Украине уже сформирована, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Сейчас мы ждем решения фактически из одной европейской столицы, которое активизирует подготовленные цепочки сотрудничества по танкам. Верю, что сила германского лидерства останется неизменной", - сказал глава украинского государства.

Зеленский поблагодарил союзников за уже оказанную помощь в усилении обороны Украины и заявил, что ожидает "сильных решений" от встречи в формате "Рамштайн", которая намечена на 20 января. "Спасибо Эстонии за очередной и самый большой от этой страны пакет военной помощи. За гаубицы и боеприпасы. Спасибо Швеции за новый военный пакет. За NLAW, "Арчеры" и БМП. Я благодарю Данию за принятие решения по "Цезарям" для наших воинов. Это серьезно усилит нашу армию. Я благодарю Литву за новый военный пакет. За зенитные пушки, амуницию и вертолеты. И готовимся к завтрашнему "Рамштайну" - ожидаем сильных решений. Ожидаем мощного пакета военной поддержки от Соединенных Штатов", - сказал президент.

США поддерживают Германию в споре о поставке танков Украине

++00.25++

В споре о поставке боевых танков Украине правительство США демонстративно поддержало Германию. На вопрос, почему власти ФРГ так нерешительны в вопросе поставки танков Украине, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби ответил, что Берлин знает, что "поставлено на карту". По его словам, Германия является "одним из ведущих финансовых доноров Украины" и постоянно расширяет свою поддержку. "Мы благодарны за то, что они предоставили. И мы благодарны за то, что они думают о предоставлении танков, и мы просто должны посмотреть, к чему это приведет", - сказал Кирби в эфире американского телевидения.

Хроника событий 19 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 января 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: