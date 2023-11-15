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США подчеркнули важность обеспения безопасности больниц

Александра Иванова
15 ноября 2023 г.

"Мы не желаем видеть огнестрельные бои в больнице", - подчеркнули в Белом доме. Говорить о специфике операции Израиля против ХАМАС в пресс-службе отказались.

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Спутниковые фото больницы "Аль-Шифа" в секторе Газа
Спутниковые фото больницы "Аль-Шифа" в секторе ГазаФото: Maxar Technologies/Handout/REUTERS

Больницы и находящиеся внутри них пациенты "должны быть защищены". Такое заявление сделал вечером во вторник, 14 ноября, официальный представитель Белого дома США, комментируя операцию против ХАМАС, которую Израиль начал в крупнейшей больнице в Газе - "Аль-Шифа".

Белый дом "не будет говорить о специфике продолжающейся военной операции Израиля", подчеркнул представитель Совета по национальной безопасности в этой связи. "Как мы уже говорили, мы не поддерживаем нанесение по больнице ударов с воздуха и не желаем видеть огнестрельные бои в больнице, где невинные люди, беззащитные люди, больные люди, пытающиеся получить медицинскую помощь, которую они заслуживают, оказались в зоне перекрестного огня", - подчеркнули в Белом доме.

Разговор Байдена и Нетаньху об освобождении заложников

Это заявление последовало вскоре после телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, состоявшимся ранее в тот же день, 14 ноября. Указывается, что операция на территории больницы "Аль-Шифа" не являлась предметом этой беседы. Основной темой разговора двух лидеров были усилия, направленные на освобождение заложников, удерживаемых террористами ХАМАС в Газе.

По заявлениям палестинской стороны, в больнице "Аль-Шифа", оказавшейся в центре зоны боев, находятся несколько тысяч человек: это пациенты, а также персонал и вынужденные покинуть свои дома мирные жители.

Операция ЦАХАЛ в больнице "Аль-Шифа"

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала сдаться боевиков, находящихся, по ее данным, на территории больницы "Аль-Шифа". Работа госпиталя была прервана из-за боев. Как сообщили израильские военные, они проводят "точечную и целенаправленную операцию против ХАМАС в определенном районе больницы "Аль-Шифа".

"Среди сил ЦАХАЛ (участвующих в операции. - Ред.) есть медицинские работники и люди, владеющие арабским языком, которые прошли специальную подготовку, чтобы подготовиться к этой сложной и деликатной обстановке, с намерением не причинить вреда гражданскому населению, которое ХАМАС использует в качестве "живого щита", - говорилось также в сообщении.

Утром 15 ноября в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные снабдили больницу "Аль-Шифа" инкубаторами и детским питанием, несмотря на продолжающуюся там военную операцию.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Израиле, Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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