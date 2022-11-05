США планируют задействовать на учениях бомбардировщики B-1B

Совместные учения США и Южной Кореи были продлены на день из-за провокаций КНДР. Сеул призвал усилить использование "стратегических средств".

Военно-воздушные силы США намерены в субботу, 5 ноября, задействовать стратегические бомбардировщики B-1B на учениях "Бдительная буря" (Vigilant Storm), которые США проводит совместно с Южной Кореей на Корейском полуострове с 31 октября. Об этом сообщил представитель вооруженных сил Южной Кореи.

Ранее Сеул обратился к Вашингтону с просьбой усилить использование "стратегических средств", к которым относятся, кроме прочего, авианосцы, атомные подводные лодки и бомбардировщики, несущие ракеты большой дальности.

Совместные учения США и Южной Кореи в воздушном пространстве планировалось завершить 4 ноября. Однако их решено было продлить на один день в связи с провокациями со стороны Северной Кореи. По данным южнокорейского информационного агентства Yonhap, за последние дни в знак протеста против учений Пхеньян произвел несколько пусков ракет и артиллерийских снарядов.

Задействование американских стратегических бомбардировщиков B-1B на совместных учениях США и Южной Кореи произойдет впервые с 2017 года. По данным СМИ, четыре таких бомбардировщика США разместили на острове Гуам в Микронезии.

Возможности бомбардировщика B-1B

Бомбардировщики B-1B использовались США в Ираке и Афганистане. С 1990-х годов они не предназначены для несения ядерных ракет.

В октябре 2021 года журнал Forbes писал , что "в 2017 году B-1 стал первым типом самолета, который ВВС США модифицировали для установки новой противокорабельной ракеты большой дальности (Long-Range Anti-Ship missile, LRASM) - боеприпаса-"невидимки" с дальностью 300 миль (483 километра. - Ред.) и высокотехнологичным многорежимным искателем. B-1 может нести до 24 ракет стоимостью 3 миллиона долларов".

"Пара B-1 может выпустить 48 ракет LRASM по Балтийскому флоту России. Этого достаточно, чтобы потопить весь флот за один заход и устранить главную угрозу для кораблей США и союзников в регионе", - говорилось тогда в публикации.

Отмечая, что после аннексии Крыма Россией в 2014 году этот полуостров превратился в "настоящую крепость на юго-восточном фланге НАТО", журнал указывал также: "Во время войны Черное море может превратиться в тир. Бомбардировщики B-1 могут стать в нем самыми крупными стрелками".

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