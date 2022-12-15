США планируют передать Украине оборудование для "умных бомб"

Компоненты на основе технологии GPS способны превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", что позволит с высокой точностью поражать позиции российских военных, пишет газета The Washington Post.

США планируют отправить в Украину передовое электронное оборудование, способное превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", которые могут с высокой степенью точности поражать позиции военных РФ. Об этом сообщила в среду, 14 декабря, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

В наборы входит устройство на основе технологии GPS, которое можно установить на различное оружие. Собеседники издания не уточнили, будет ли украинская сторона оснащать такими комплектами авиацию или вооружения наземного базирования.

На момент публикации было неясно, одобрил ли поставки такого оборудования президент США Джозеф Байден или его советник по национальной безопасности. Вашингтон и ранее снабжал Украину передовыми вооружениями, включая высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM.

Киев может получить ЗРК Patriot

Несколькими днями ранее стало известно, что Соединенные Штаты завершают согласование отправки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. План Пентагона должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем будет передан на подпись президенту США.

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