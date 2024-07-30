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США передадут Украине ракеты для истребителей F-16

Кирилл Шестаков
30 июля 2024 г.

Украина получит от США ракеты и другое "современное вооружение" для оснащения истребителей F-16, сообщает The Wall Street Journal.

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Истребители F-16
Истребители F-16Фото: PATRICK LIN/AFP/Getty Images

США согласились оснастить отправляемые в Украину истребители F-16 ракетами и другим современным оружием. Об этом сообщает во вторник, 30 июля, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. До сих пор вопрос о боевом оснащении истребителей для Украины оставался нерешенным, отмечает WSJ.

Белый дом передаст Киеву ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X, а также противорадиолокационные ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM. Как сообщает WSJ, Украина получит и другое "современное вооружение" для F-16. Когда именно начнутся поставки, не уточняется.

Первая группа украинских пилотов обучилась управлению F-16

В конце мая первая группа военных завершила обучающий курс для полетов на истребителях F-16 на военной базе США в Аризоне.

В июле правительства Нидерландов и Дании при поддержке США начали процесс передачи Украине военных самолетов. Как утверждал госсекретарь США Энтони Блинкен, F-16 "уже этим летом будут летать в небе Украины".

WP: Истребители F-16 в Украине не переломят ход войны с РФ

Истребители F-16 не дадут Киеву решающее преимущество в войне против России, заявили ранее украинские чиновники изданию The Washington Post. По их словам, Украина получит "слишком мало" истребителей, тогда как у РФ слишком много средств ПВО, способных сбивать их. Вместе с тем источники WP полагают, что потенциальная угроза от американских истребителей, вероятно, будет отпугивать самолеты РФ, сбрасывающие на Украину корректируемые авиабомбы (КАБ).

 

 

 

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