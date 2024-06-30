  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаПольша

США перебросили 14 танков Abrams на базу НАТО в Польше

Кирилл Шестаков
30 июня 2024 г.

Партия бронетехники США была доставлена на военную базу НАТО в Польше в связи с потенциальной угрозой войск РФ на восточном фланге альянса, сообщило издание Stars and Stripes.

https://p.dw.com/p/4hgyo
Американский танк Abrams в Польше
Американский танк Abrams в Польше (архив)Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/picture alliance

Партия из 14 американских танков M1 Abrams была доставлена на военную базу НАТО, расположенную в польском городе Повидз. Об этом сообщила в пятницу, 28 июня, газета министерства обороны США Stars and Stripes со ссылкой на представителя армии. Вместе с танками на склад в Польше прибыла бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88.

Партия бронетехники переброшена в Повидз на случай "российской агрессии на восточном фланге НАТО", говорится в публикации. Ожидается, что в ближайшее время на военной базе, расположенной в 400 км от западной границы с Украиной, будут размещены 85 боевых танков, 190 бронемашин, а также 35 артиллерийских орудий, таких как самоходная гаубица M109 и боеприпасы к ним, отмечает издание.

"Самый значительный объект НАТО за 30 лет"

Военная база в Подвидзе - "самый значительный объект инфраструктуры НАТО за последние три десятилетия", указывает издание. Полная эксплуатация объекта, как ожидается, начнется в 2025 году. Полковник Эрнест Лейн II отметил "стратегическое расположение" базы, открывающее "множественные пути подхода и высадки".

Stars and Stripes уточняет, что склады и военная техника на них могут быть задействованы в тех случаях, когда "командованию требуется дополнительная боевая мощь для экстренных операций, учений или тренировок". Отмечается, что объект позволяет сократить сроки развертывания войск с 60 дней до недели, а также оснастить бронетанковую бригаду за 48 часов. 

Анджей Дуда: восточный фланг НАТО подвержен наибольшей опасности

Восточный фланг НАТО сегодня находится в особой ситуации, поскольку этот регион является бастионом и рубежом обороны от возможной агрессии России против стран альянса, но в то же время он подвергается и наибольшей опасности, заявил 11 июня президент Польши Анджей Дуда

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал странам восточного фланга альянса поддержку на фоне российского вторжения в Украину. "У НАТО есть силы, ресурсы, возможности и политическая воля, чтобы защитить каждого союзника", - заявил Столтенберг на саммите девяти восточноевропейских стран НАТО.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

"Торнадо" 51-й эскадрильи тактических ВВС "Иммельман"

Air Defender 2023 - учения НАТО в небе над Германией

Air Defender 2023 - учения НАТО в небе над Германией

250 самолетов из 25 стран, около 10 тысяч военнослужащих, более 2000 боевых вылетов - НАТО проводит в воздушном пространстве Германии крупнейшие авиаучения в истории альянса.
Политика15 июня 2023 г.10 фото
external

США развязали руки Украине: их оружием Киев может наносить удары по военным целям в РФ. DW Новости

США развязали руки Украине: их оружием Киев может наносить удары по военным целям в РФ. DW Новости

В Пентагоне заявляют, что Украина может использовать американское оружие для ответного огня по всем военным целям России. Ранее США уже разрешили Киеву применять поставленное ими оружие для обороны Харьковской и других областей на севере страны. Эксперты отмечают, что изменение позиции Вашингтона усилит позиции Украины, однако может и вывести эскалацию конфликта с Россией на новый уровень.
Политика21 июня 2024 г.28:56 мин.
Танкист бундесвера на маневрах (фото из архива)

Крупнейшие маневры в Германии. НАТО учится сдерживать Россию

Крупнейшие маневры в Германии. НАТО учится сдерживать Россию

В Германии начались крупнейшие с 1988 года военные учения "Quadriga 2024". Бундесвер отрабатывает переброску войск НАТО через немецкую территорию на восточный фланг альянса.
Конфликты22 апреля 2024 г.
Показать еще