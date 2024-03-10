США отравили в сектор Газа корабль для создания порта

Через временный порт в секторе Газа предполагается доставлять гуманитарную помощь палестинцам. Израиль приветствовал инициативу и выразил намерение проверять грузы перед их отправкой с Кипра.

Спустя три дня после объявления Вашингтоном о планах увеличения поставок гуманитарной помощи сектору Газа морским путем в Средиземное море отправился американский корабль с оборудованием для строительства временного порта. Корабль ВМС США General Frank S. Besson 9 марта покинул базу Лэнгли-Юстис и направился в восточную часть Средиземноморья, на его борту - инженеры и первая партия необходимого оборудования, сообщило Центральное командование вооруженных сил США в ночь на воскресенье, 10 марта.

По данным Минобороны США, временный порт может быть построен за два месяца, в его создании будут участвовать около одной тысячи военнослужащих. Он будет принимать суда с жизненно важными гуманитарными грузами, в частности, продовольствием, медикаментами и строительными материалами для возведения временных жилищ в секторе Газа, пострадавшем в результате военной операции Израиля, которую он ведет против террористической группировки ХАМАС. Как отмечает AP, власти Израиля приветствовали морские поставки гуманитарной помощи сектору Газа и выразили намерения инспектировать грузы перед выходом с расположенного поблизости Кипра.

Между тем президент США Джо Байден вновь высказал критику в отношении позиции премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху по продолжению военной операции в секторе Газа. Израильский премьер имеет право на защиту своей страны, но должен не допускать гибель мирных жителей сектора Газа, заявил Байден в эфире телеканала MSNBC. "По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти против того, за что выступает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка", - подчеркнул американский лидер.

Создание морского коридора в сектор Газа

В ходе обращения к Конгрессу 7 марта Байден выступил с инициативой строительства в секторе Газа временного порта для доставки гуманитарной помощи палестинцам. Он указал, что там не будет американского персонала. В проекте создания безопасного морского коридора также участвуют Европейский Союз, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. Ключевую роль в нем играет Кипр который уже многие месяцы пытается организовать доставку гумпомощи в сектор Газа. Как предполагается, гуманитарные грузы будут переправляться в сектор Газа морским путем из Ларнаки.

В качестве промежуточного решения предлагается перегружать у берегов сектора Газа гумпомощь с крупных судов на небольшие или сначала доставлять гуманитарные грузы в Израиль и Египет для дальнейшей транспортировки в сектор Газа. Отправка грузов из порта ЕС призвана не допустить провоза в сектор Газа оружия для боевиков палестинского радикального движения ХАМАС.

В снабжении нуждающихся в секторе Газа по морю будет участвовать и Германия. По сведениям Der Spiegel, бундесвер в настоящее время изучает, как ВМС Германии могут содействовать работе морского моста. Издание, однако, отмечает, что речь пока идет лишь о предварительном анализе на случай поступления соответствующего запроса. Будут ли ВМС Германии действительно участвовать в проекте, пока неясно.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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