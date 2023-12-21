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США освободили соратника главы Венесуэлы Сааба

Павел Мыльников
21 декабря 2023 г.

В ответ на освобождение Алекса Сааба Каракас выпустил из тюрем 20 венесуэльских политзаключенных и 10 граждан США, а также экстрадировал бизнесмена, замешанного в коррупционный скандал в ВМС США.

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро и бизнесмен Алекс Сааб у дворца Мирафлорес
Глава Венесуэлы встретился с освобожденным бизнесменомФото: Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance

США в рамках обмена заключенными с Венесуэлой в среду, 20 декабря, освободили колумбийского бизнесмена Алекса Сааба - доверенное лицо главы Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам американских официальных лиц, соглашение было заключено при посредничестве Катара.

Каракас в ответ выпустил из тюрем 20 политических заключенных-венесуэльцев и 10 граждан Соединенных Штатов. Кроме того, венесуэльская сторона экстрадировала предпринимателя Леонарда Фрэнсиса, который замешан в крупный коррупционный скандал в ВМС США.

Каракас приветствовал освобождение Сааба, назвав это "победой венесуэльской дипломатии". Прибытие предпринимателя в Венесуэлу транслировалось по местному телевидению.

Находился в розыске по обвинению в отмывании денег в пользу семьи Мадуро

Сааб был задержан в июне 2020 года, когда его частный самолет, направлявшийся в Иран, приземлился для дозаправки в Кабо-Верде. В знак протеста власти Венесуэлы приостановили переговоры с оппозицией. По заявлению официального Каракаса, Сааб выполнял гуманитарную миссию. Согласно сообщениям, Алекс Сааб продал правительству Венесуэлы продовольствие для спорной государственной программы Clap на сумму в несколько миллионов долларов США.

Соединенные Штаты и Колумбия разыскивали Сааба по обвинению в отмывании денег и других преступлениях - он предположительно помог семье Мадуро и его соратникам нажить сотни миллионов долларов на продовольственной помощи голодающим Венесуэлы и вывезти эти средства за границу. По мнению американского следствия, Сааб располагает обширной информацией о незаконных сделках семьи Мадуро и высокопоставленных венесуэльских функционеров.

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