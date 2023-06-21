США осудили теракт на Западном берегу Иордана

США осуждают "террористическое нападение на израильтян, совершенное сегодня (20 июня. - Ред.) вблизи города Эли на Западном берегу" реки Иордан. Об этом во вторник, 20 июня, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", - добавил он.

"Мы также обеспокоены продолжением насилия в Израиле и на Западном берегу в последние недели, в результате чего гибнут и получают ранения палестинские и израильские мирные жители", - говорится далее в заявлении. США будут продолжать работать с израильской и палестинской сторонами, чтобы "способствовать шагам по деэскалации".

Нападение на автозаправке

Ранее во вторник, 20 июня, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о вооруженном нападении на автозаправочную станцию близ поселения Эли на Западном берегу. Двое палестинских нападавших подъехали к бензоколонке и расположенному рядом с ней ресторану на автомобиле и открыли огонь по мирным жителям, передало агентство AP. По его данным, в результате четыре человека погибли, еще несколько получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после случившегося созвал оперативное совещание с руководством армии и силовых структур.

В мае Израиль и палестинская радикальная группировка "Исламский джихад" договорились о прекращении огня при посредничестве Египта. Пять дней взаимных обстрелов унесли жизни минимум 33 палестинцев и двух израильтян.

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