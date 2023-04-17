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Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби
Представитель Совета национальной безопасности США Джон КирбиФото: John Kirby/REUTERS
КонфликтыУкраина

США отвергли критику президента Бразилии в затягивании войны

Александра Иванова
36 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 апреля.

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На 419-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий вторника, 18 апреля (время московское).

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал инициативу Бразилии о мирных переговорах, направленных на прекращение войны в Украине. "Мы благодарим Бразилию за ее вклад в поиск решения этого конфликта, - сказал Лавров после встречи со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой в Бразилиа. - Мы заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта".
В то же время Лавров повторил свой призыв к "многополярному" мироустройству. Он обвинил Запад в попытке "доминировать на международной арене".

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США резко опровергли обвинения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в затягивании войны в Украине. "В данном случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглянув на факты", - заявил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, комментарии Лулы о войне в Украине "глубоко проблематичны".

Наканунебразильский лидер заявил, что  "Европа и США продолжают по-своему способствовать продолжению войны". Он потребовал, чтобы они "сели за стол переговоров и сказали "хватит". "Верю, что мы добьемся большого успеха" с помощью посреднической инициативы, добавил президент Бразилии.

Хроника событий 17 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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