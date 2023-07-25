США обвинили Россию в атаке на дрон над Сирией

Глава ВВС Центрального командования ВС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич заявил во вторник, 25 июля, что два дня назад российский истребитель попытался сбить американский беспилотник MQ-9 Reaper над Сирией. Российский истребитель выпустил осветительные ракеты и повредил БПЛА.

Сообщается, что во время столкновения был поврежден винт беспилотника. "Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, непрофессиональному поведению", - сказал Алекс Гринкевич в интервью агентству АР.

В свою очередь, 23 июля замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов сообщил об "опасном сближении" американского беспилотника MQ-9 самолетами РФ в районе Эль-Баб. В результате, по его словам, произошло автоматическое срабатывание бортовых комплексов обороны.

США и Россия обвиняют друг друга в нарушениях

9 июля Гринкевич заявил, что российские истребители выполняли "небезопасные и непрофессиональные" действия возле американских беспилотников. По данным американских военных, три их БПЛА выполняли задачу в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". В это время их "начали преследовать" три российских истребителя. Они приблизились к беспилотникам и "выпустили парашютные сигнальные ракеты" по траектории полета БПЛА.

Минобороны РФ в последние месяцы обвиняло США в существенном росте числа нарушений в Сирии. По его утверждению, за июнь в Сирии было зафиксировано 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации возглавляемой США коалиции.

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