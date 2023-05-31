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США обвинили КНР в агрессивном маневре истребителя

Олег Соколенко
32 мин. назад

Китайский истребитель J-16 пролетел "прямо перед носом" у американского самолета RC-135 над Южно-Китайским морем, заявили американские военные.

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Китайский истребитель Shenyang J-16
Китайский истребитель Shenyang J-16Фото: Ministry of National Defense, R.O.C.

США обвинили Китай в "излишне агрессивном" маневре военного самолета КНР, имевшем место над Южно-Китайским морем. Как заявило во вторник, 30 мая, Индо-Тихоокеанское командование армии США, китайский истребитель Shenyang J-16 пролетел "прямо перед носом" у американского разведывательного самолета Boeing RC-135, "совершавшего безопасный и обычный полет в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом".

В результате самолет ВВС США попал в спутную струю от китайского истребителя. Американские военные назвали такой маневр по перехвату своего самолета "непрофессиональным".

"Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и совершать другие действия, - безопасно и ответственно - везде, где это позволяет международное право, а Объединенные силы США в Индо-Тихоокеанском регионе будут продолжать летать в международном воздушном пространстве с должным учетом безопасности всех судов и самолетов, согласно международным правовым нормам. Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут безопасно использовать международное воздушное пространство в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении ведомства.

Китай отказался от встречи министров обороны

Накануне министерство обороны США сообщило, что Китай отклонил просьбу Соединенных Штатов о проведении встречи министров обороны двух стран во время Ежегодного форума по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", который пройдет на этой неделе в Сингапуре. В Пентагоне пообещали, несмотря на это, "продолжить искать открытые линии коммуникации с Национально-освободительной армией Китая".

Посольство КНР в США в ответ поставило под сомнение "искренность и серьезность" предложения американской стороны, указав на санкции, введенные Вашингтоном в отношении китайских официальных лиц, ведомств и компаний.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином усилили такие события последних месяцев, как  визит cпикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, масштабные военные учения КНР вокруг острова и полет китайского воздушного шара-разведчика над территорией США.

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