США обвинили друга Вексельберга в содействии обходу санкций

Власти США предъявили россиянину Владимиру Воронченко обвинения в том, что он оказывал бизнесмену Виктору Вексельбергу содействие в уклонении от американских санкций, сообщило министерство юстиции в Вашингтоне во вторник, 7 февраля.

Согласно обвинительному заключению, обнародованному в федеральном суде Нью-Йорка, 70-летний Воронченко, у которого есть вид на жительство в США, участвовал в перечислении более 4 миллионов долларов на обслуживание четырех объектов недвижимости в США, принадлежавших Вексельбергу, а также в попытке продать два из них. Кроме того, россиянину инкриминируют неуважение к суду в связи с его бегством из Соединенных Штатов в мае 2022 года после получения повестки большого жюри, которая требовала его личной явки для дачи показаний.

Воронченко, проживавший в разное время в Нью-Йорке, Флориде и России, позиционировал себя как успешный бизнесмен, коллекционер и торговец произведениями искусства, а также близкий друг и деловой партнер Вексельберга, говорится в обвинительных документах.

Вексельберг под санкциями США с 2018 года

Миллиардер Виктор Вексельберг считается человеком из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Предприниматель возглавляет московскую Renova Group - конгломерат, включающий в себя металлургические, горнодобывающие, технологические и другие активы.

В американские санкционные списки он был внесен в апреле 2018 года в связи с предполагаемой причастностью к вмешательству РФ в выборы в США. После российского вторжения в Украину Соединенные Штаты ввели против Вексельберга дополнительные ограничения, заблокировав его активы, в том числе яхту Tango и самолет Airbus A319.

В январе этого года власти США предъявили двум бизнесменам - 51-летнему Владиславу Осипову, имеющему гражданство России и Швейцарии, и 52-летнему британцу Ричарду Мастерсу - обвинения в попытке вывести из-под санкций яхту ВексельбергаTango.

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