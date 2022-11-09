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Киев во время отключения электричества из-за российских обстреловФото: Ed Ram/Getty Images
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США обсуждают помощь Украине в случае блэкаута

Анатолий Арни
29 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 ноября.

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На 259-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 9 ноября (время московское).

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США и союзники ведут обсуждение того, как помочь Украине в возникшем в стране кризисе энергоресурсов из-за атак российских войск на объекты критической гражданской инфраструктуры. "Сегодня анонсировать нечего, но могу сказать, что это обсуждается," - заявил на брифинге пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер. По его словам, речь может идти о поставках в Украину электрогенераторов, очистителей воды и прочего оборудования, но об этом сообщат, "когда будет, что сказать".

Хроника событий 9 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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