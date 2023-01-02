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Старт миссии "Артемида-1"Фото: /AP Photo/picture alliance
НаукаСША

США обеспокоены возможными претензиями Китая на Луну

Жан Рофе
52 мин. назад

Китайские власти могут заявить о своих правах на Луне в случае победы в космической гонке с США, заявил в интервью Politico глава NASA Билл Нельсон.

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Китай может попытаться занять самые богатые ресурсами участки Луны и не допустить до них Соединенные Штаты. Такое мнение высказал руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью газете Politico, опубликованном в воскресенье, 1 января.

"Это факт: мы участвуем в космической гонке, - сказал Нельсон. - И это правда, что нам лучше следить за тем, чтобы они (Китай - Ред.) не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория".

По мнению главы NASA, конкуренция за освоение Луны между США и Китаем становится все более напряженной и следующие два года могут определить, кто одержит верх. Нельсон отметил "огромные успехи и достижения" в освоении космоса, которых Китай добился за последнее десятилетие, добавив, что дата "их высадки на Луну становится все ближе и ближе".

В то же время пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с газетой заявил, что "некоторые американские чиновники высказываются безответственно с целью исказить нормальную и законную космическую деятельность Китая". "Космическое пространство - это не поле для борьбы. Исследование и использование космического пространства в мирных целях - это общее дело человечества, и оно должно приносить пользу всем", - сказал он.

США планируют высадить астронавтов на Луну в 2025 году

Заявления Нельсона прозвучали вскоре после завершения лунной миссии NASA под названием "Артемида-1" (Artemis 1). В ходе миссии, которая продолжалась 25 с половиной дней, беспилотный космический корабль "Орион" (Orion) совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км, и провел шесть дней на дальней ретроградной окололунной орбите.

В 2024 году NASA планирует отправить к Луне четырех астронавтов в рамках миссии "Артемида-2". Пилотируемый корабль должен будет облететь спутник Земли, после чего приводнится в Тихом океане. В рамках миссии "Артемида-3", намеченной на 2025 год, американские астронавты должны будут вновь высадиться на поверхность Луны.

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Материал газеты Politico

Интервью главы NASA Билла Нельсона газете Politico
www.politico.com
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