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США не разрешали ВСУ бить американским оружием вглубь РФ

Олег Соколенко
28 августа 2024 г.

США по-прежнему не разрешают ВСУ бить американским оружием вглубь России, заявили в Пентагоне. Там подчеркнули, что Украина может использовать полученное от США оружие для самообороны и ответного огня.

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Демонстрация сторонников помощи Украине перед Капитолием в Вашингтоне
Демонстрация сторонников помощи Украине перед Капитолием в ВашингтонеФото: Celal Gunes/Anadolu/picture alliance

США по-прежнему не разрешают ВСУ наносить американским оружием удары по целям, находящимся в глубине территории России. Об этом заявил официальный представитель Пентагона генерал-майор ВВС США Пэт Райдер на брифинге для прессы во вторник, 27 августа.

"Украинцы могут использовать американскую помощь для самообороны от атак из-за границы. Иными словами - вести ответный огонь. Но что касается дальнобойных ударов в глубину российской территории, наша политика не изменилась", - заявил Райдер, отвечая на вопрос журналистки.

По данным Politico, власти Украины собираются представить руководству США список целей в глубине территории России, по которым ВСУ могли бы наносить удары дальнобойным американским оружием. Таким образом Киев хочет предпринять "последнюю попытку" убедить Вашингтон снять запрет, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Вашингтон фактически блокирует инициативу Лондона, позволяющую Украине наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow по международно признанной территории РФ.

Зеленский призывает США снять запрет на фоне масштабного удара РФ по Украине

В ночь на 26 августа и утром того же дня Россия нанесла массированный Удар по Украине, выпустив по 15 областям страны более ста ракет и около сотни ударных дронов. Воздушные силы ВСУ отчитались о том, что сбили большинство из них. Однако повреждения в результате атаки РФ получили десятки объектов инфраструктуры, есть погибшие и раненые.

После этого президент Украины Владимир Зеленский еще раз призвал страны Запада снять ограничения на поставки его стране вооружений, а также запрет на удары западным оружием по российской территории. По-видимому, эти вопросы будут подниматься на экстренном совещании совета Украина-НАТО, которое созывается по просьбе Киева.

Голоса в пользу снятия запрета раздаются и в Европе. Так, эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот (Michael Roth) в интервью изданию Politico выразил мнение, что Россия стремится сделать жизнь людей в Украине невыносимой, чтобы "привести в движение новые миграционные потоки в Евросоюз". В связи с этим он призвал США дать разрешение на удары дальнобойными ракетами по аэродромам, откуда совершают вылеты российские бомбардировщики.

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