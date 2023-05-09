США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 мая.

На 441-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 10 мая (время московское).

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие недели хочет договориться с украинскими компаниями о совместном производстве танков, боеприпасов и систем противовоздушной обороны, сообщил глава компании Армин Паппергер (Armin Papperger). Производство оружия и боеприпасов в Украине должно быть перестроено на стандарты НАТО, заявил он на собрании акционеров.

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ФБР и прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка в рамках операции MEDUSA нейтрализовали вредоносную программу ФСБ России Snake, сообщает пресс-служба министерства юстиции США . Указывается, что правительство США связывает программу Snake с деятельностью отдела ФСБ под названием "16-й центр". "На протяжении почти 20 лет это подразделение, называемое в судебных документах Turla, использовало версии вредоносной программы Snake для кражи секретных документов из сотен компьютерных систем, которые принадлежали правительствам стран-членов Организации Североатлантического договора , как минимум в 50 странах, а также у журналистов и других лиц и организаций, представляющим интерес для Российской Федерации. После кражи этих документов подразделение Turla переправляло их через тайную сеть компьютеров в США и по всему миру, пользователи которых не знали о заражении программой Snake", - поясняется в пресс-релизе.

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Компания Philips продолжит поставлять больничное оборудование в Россию, заявил ее исполнительный директор Рой Якобс. Ранее Philips прекратила продажу в РФ средств личной гигиены. "Право на здравоохранение является всеобщим, и мы являемся частью системы оказания медицинской помощи", - заявил Якобс на ежегодном собрании акционеров компании в Амстердаме в ответ на призыв прекратить свою работу в России.

Политика США по поставкам Украине ракет большой дальности не изменилась

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Политика США по поставкам Украине ракет большой дальности не изменилась после решения Великобритании отправить Киеву такие снаряды, сообщили источники Politico в американской администрации. По информации издания, Вашингтон не будет поставлять подобные ракеты, а чиновники Белого дома теперь "вздохнули с облегчением", потому что, по их мнению, это успокоит критиков, требовавших поставок ATACMS на Украину.

Лондон ранее решил поставить Киеву ракеты с дальностью полета в 300 км - это соответствует показателям американских ATACMS. "Наша политика в отношении ATACMS не изменилась", - сказал один из собеседников Politico. По данным издания, вместо этого Вашингтон продолжит поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов и техники.

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Оператор французского информагентства AFP Арман Сольдин погиб, выполняя свою работу, на востоке Украины. Об этом сообщило агентство в Twitter, указав, что известие о гибели сотрудника потрясло его. По словам коллег Сольдина, ставших очевидцами трагедии, он погиб при ракетном ударе под городом Часов Яр вблизи Бахмута.

Официальный Киев выразил "сердечные соболезнования" в связи с гибелью корреспондента AFP под Бахмутом.

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Воздушные силы ВСУ 4 мая действительно сбили в небе над Киевом российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" (Kh-47M2) при помощи американской системы ПВО MIM-104 Patriot. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, выступая на брифинге.

Информацию об уничтожении российской ракеты "Кинжал" в небе над Киевом 6 мая подтвердил также командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. За несколько часов до этого спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг обнародованное порталом Defense Express сообщение об уничтожении ракеты.

Хроника событий 9 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 мая 00.00 - 13.59 >>>

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