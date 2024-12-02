США направят Киеву антидроновые системы и ракеты для HIMARS

Объем нового пакета военной помощи Киеву составит 725 млн долларов. В него войдут противодроновые системы, ракеты для РСЗО HIMARS и противопехотные мины, передает агентство AP.

Вашингтон намерен включить в новый пакет военной помощи Украине объемом 725 млн долларов системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщило в понедельник, 2 декабря, агентство AP, ссылаясь на источники в администрации США.

Два собеседника агентства из числа американских чиновников не уточнили, являются ли боеприпасы для HIMARS, о которых идет речь, дальнобойными ракетами ATACMS. Киев добивается поставок большего количества ракет, способных наносить удары по целям в глубине территории России.

По сведениям AP, в пакет американской помощи входят также противопехотные мины, с помощью которых Украина рассчитывает препятствовать продвижению российских войск в Курской области.

Несколькими днями ранее агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена готовит пакет военной помощи Украине на сумму 725 млн долларов, в который должны войти противотанковое оружие из запасов США, наземные мины, беспилотники, снаряды для переносных ЗРК Stinger и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Все это должно помочь ВСУ в сдерживании наступления РФ на востоке Украины, усилившегося в последние месяцы.