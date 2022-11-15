  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Выборы в США
Ситуация в Беларуси
Беспилотный летательный аппарат Gray Eagle MQ-1 C
БПЛА Gray Eagle MQ-1 CФото: Yonhap/picture alliance
ПолитикаСША

США могут передать Киеву модифицированные БПЛА Gray Eagle

Екатерина Венкина
22 мин. назад

Gray Eagle позволил бы ВСУ получить больше возможностей для сбора разведданных, ведения разведки с дальних расстояний, расширения помощи в наведении на цель и борьбы с беспилотниками, запускаемыми из России.

https://p.dw.com/p/4JXPS

CША изучают возможности модификации американского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Gray Eagle MQ-1 C производства General Atomics, способного нести ракеты Hellfire. Об этом сообщил в понедельник, 14 ноября, американский телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным канала, беспокойство Вашингтона вызывает то, что БПЛА со сложными технологиями в случае их передачи Киеву могут быть сбиты на территории Украины и попасть в руки российской стороны в занятых ей областях.

"Есть очень предметные технические изменения и процесс по нейтрализации (уязвимостей. - Ред.), которые могут быть произведены, что может сделать реальной (передачу. - Ред.) в ближайшей перспективе", - указал представитель Конгресса. "Но данный процесс требует времени и является довольно сложным", - отметил он.

"По-прежнему существует реальный интерес в предоставлении этой конкретной системы - при условии, что мы сможем внести необходимые изменения и они (беспилотники. - Ред.) все еще будут полезны Украине на поле боя", - указал американский чиновник.

Украинская сторона настаивает на получении БПЛА

"Мы настаиваем, мы не сдались", - в свою очередь отметил американский собеседник. "Речь идет о выживании" Украины, добавил он.

Gray Eagle позволит украинским силам получить больше возможностей для сбора разведданных, ведения разведки с дальних расстояний, расширения помощи в наведении на цель и борьбы с беспилотниками, запускаемыми из России.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что США отказываются предоставить Украине усовершенствованные Gray Eagle MQ-1C, чтобы еще больше не эскалировать ситуацию. По данным газеты, передача этих БПЛА может дать Москве сигнал, что Соединенные Штаты поставляют Киеву вооружение, способное наносить удары по российской территории, объяснили газете официальные лица, знакомые с ситуацией.

Пентагон 10 ноября сообщил, что новый пакет помощи Украине от США на 400 млн долларов включает в себя 4 системы ПВО Avenger, 100 бронемашин и 400 гранатометов.

Смотрите также:

Артемий Троицкий: Месяцы Путина сочтены, его свалят свои же

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Херсон под контролем Украины. Путин молчит. Что значит отступление российской армии. DW Новости

Херсон под контролем Украины. Путин молчит. Что значит отступление российской армии. DW Новости

Украинская армия вошла в Херсон. Это, с точки зрения экспертов, самое большое поражение Путина в этой войне. Кадры из города, а также обсуждение последствий ухода РФ из Херсона и готовности Москвы к мирным переговорам - в выпуске DW Новости.
Политика11 ноября 2022 г.29:15 мин.
external

Как западные эксперты оценивают уход РФ из Херсона, и верят ли они сообщениям из Москвы. DW Новости

Как западные эксперты оценивают уход РФ из Херсона, и верят ли они сообщениям из Москвы. DW Новости

Херсон был единственным областным центром Украины, который российской армии удалось захватить с 24 февраля. В Москве не раз утверждали, что город не сдадут, хотя на протяжении последних недель свидетельств в пользу как раз такого сценария становилось все больше. Эксперты считают сдачу города самым серьезным стратегическим военным поражением Кремля с начала войны.
Конфликты10 ноября 2022 г.39:52 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Обучение украинских артиллеристов на базе бундесвера в Графенвёре

ФРГ начинает обучение украинских солдат в рамках миссии ЕС

Конфликты2 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров" говорит в микрофоны, как на пресс-конференции, о предполагаемой госпитализации: "Поскользнулся, упал, очнулся - здоров!". Слово "гипс" перед словом "здоров" - зачеркнуто.

Лавров в больнице, или Приключения главы МИД России на Бали

Лавров в больнице, или Приключения главы МИД России на Бали

Политика20 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Херсон освобожденный. Раскол Путина и патриотов. DW Шоу

Херсон освобожденный. Раскол Путина и патриотов. DW Шоу

Конфликты20 ч. назад59:44 мин.
Лидер J:Морс Владимир Пугач

J:Морс в Вильнюсе: главный хит теперь только по-украински

J:Морс в Вильнюсе: главный хит теперь только по-украински

Культура20 ч. назад
Тайваньский полупроводник

Полупроводники раздора: Китай вновь угрожает Литве

Полупроводники раздора: Китай вновь угрожает Литве

Политика23 ч. назад
Си Цзиньпин

Как 10 лет правления Си Цзиньпина изменили Китай

Как 10 лет правления Си Цзиньпина изменили Китай

Политика9 ч. назад
Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeiler bei Trier

Беженцы в Германии: истории россиян и украинцев

Беженцы в Германии: истории россиян и украинцев

Мозаика23 ч. назад
На главную страницу