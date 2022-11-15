США могут передать Киеву модифицированные БПЛА Gray Eagle

Gray Eagle позволил бы ВСУ получить больше возможностей для сбора разведданных, ведения разведки с дальних расстояний, расширения помощи в наведении на цель и борьбы с беспилотниками, запускаемыми из России.

CША изучают возможности модификации американского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Gray Eagle MQ-1 C производства General Atomics, способного нести ракеты Hellfire. Об этом сообщил в понедельник, 14 ноября, американский телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным канала, беспокойство Вашингтона вызывает то, что БПЛА со сложными технологиями в случае их передачи Киеву могут быть сбиты на территории Украины и попасть в руки российской стороны в занятых ей областях.

"Есть очень предметные технические изменения и процесс по нейтрализации (уязвимостей. - Ред.), которые могут быть произведены, что может сделать реальной (передачу. - Ред.) в ближайшей перспективе", - указал представитель Конгресса. "Но данный процесс требует времени и является довольно сложным", - отметил он.

"По-прежнему существует реальный интерес в предоставлении этой конкретной системы - при условии, что мы сможем внести необходимые изменения и они (беспилотники. - Ред.) все еще будут полезны Украине на поле боя", - указал американский чиновник.

Украинская сторона настаивает на получении БПЛА

"Мы настаиваем, мы не сдались", - в свою очередь отметил американский собеседник. "Речь идет о выживании" Украины, добавил он.

Gray Eagle позволит украинским силам получить больше возможностей для сбора разведданных, ведения разведки с дальних расстояний, расширения помощи в наведении на цель и борьбы с беспилотниками, запускаемыми из России.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что США отказываются предоставить Украине усовершенствованные Gray Eagle MQ-1C, чтобы еще больше не эскалировать ситуацию. По данным газеты, передача этих БПЛА может дать Москве сигнал, что Соединенные Штаты поставляют Киеву вооружение, способное наносить удары по российской территории, объяснили газете официальные лица, знакомые с ситуацией.

Пентагон 10 ноября сообщил, что новый пакет помощи Украине от США на 400 млн долларов включает в себя 4 системы ПВО Avenger, 100 бронемашин и 400 гранатометов.

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