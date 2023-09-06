США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

США в среду, 6 сентября, осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3") для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщила пресс-служба базы Ванденберг американских Космических сил.

"Эти испытания демонстрируют готовность ядерных сил США и вселяют уверенность в эффективности национальных средств ядерного сдерживания", - отмечается в сообщении.

Запуск невооруженной ракеты, способной нести несколько ядерных боеголовок, был проведен в 01:26 по времени Тихоокеанского побережья США (08:26 мск) из шахтной пусковой установки на базе Ванденберг в штате Калифорния. Учебная головная часть ракеты, пролетев около 6,8 тыс. км, упала на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Накануне запуск анонсировал представитель Пентагона, указавший, что испытание носит штатный характер и было запланировано несколькими годами ранее. Он также добавил, что США заранее уведомили Россию о предстоящем пуске в соответствии с двусторонними соглашениями.

Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета

Это уже третье испытание американской МБР в текущем году. Minuteman III - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, состоящая на вооружении армии США с 1970 года. Ее дальность составляет 12 тыс. км. Это единственная МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент США располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах близ авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

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