  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

США и Британия ввели санкции против российских судов

Александра Иванова
11 сентября 2024 г.

Вашингтон и Лондон наложили ограничения на лиц и компании, причастные, по их данным, к военным перевозкам из Ирана в РФ. Британия ввела санкции также против ВКС РФ.

https://p.dw.com/p/4kTy2
Здание Минфина США в Вашингтоне (фото из архива)
Здание Минфина США в ВашингтонеФото: Celal Gunes/AA/picture alliance

На фоне поддержки Ираном российской агрессии против Украины власти США во вторник, 10 сентября, объявили о введении санкций против двух судоходных компаний с головными офисами в России: Vafa Wholesale Ltd и Sea River Service Limited Liability Company.

Как указывается в пресс-релизе Госдепа США, эти компании "действовали или действуют в морской отрасли экономики Российской Федерации". По данным американских властей, компания Vafa Wholesale Ltd владеет судами, которые перевозили иранское оборудование, связанное с БПЛА, из Ирана в Россию через Каспийское море. Конкретно речь идет о судах Vafa и Vafa-1, также попавших под санкции США.

Среди судов в собственности фирмы Sea River Service Limited Liability Company ограничения были наложены на "Омский-103",  "Омский-119" и "Закамск". По информации властей США, судно "Омский-103", кроме прочего, перевозило боеприпасы из Ирана в Россию по Каспийскому морю в феврале 2024 года.

В связи с наложенными санкциями вся собственность вышеназванных компаний в США или во владении граждан США была заморожена. О ней следует сообщить в Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC),  указывает Госдеп.

Между тем, согласно информации, обнародованной OFAC 10 сентября, в санкционный список были добавлены следующие российские суда: "Борис Кустодиев", "Композитор Рахманинов", "Омский-103", "Омский-119", "Порт Оля - 3", Порт Оля - 4", Vafa, Vafa-1, "Закамск". Кроме того, под санкции попали российская судоходная компания "Трансморфлот" и генеральный директор компании "Морской торговый порт Оля" Джамалдин Пашаев.

Санкции Великобритании против морских судов РФ

В тот же день, 10 сентября, Великобритания объявила о санкциях в отношении российских судов "Скиф-V", "Омский-103", "Муса Джалиль", "Балтийский" и "Бегей". Как сказано на сайте правительства Соединенного Королевства, по его данным, эти суда причастны к перевозкам военных товаров из Ирана в Россию.

Агентство ТАСС уточняет, что теперь этим судам будет запрещено заходить в британские порты.

"Иран является одним из ключевых военных сторонников России и с августа 2022 года передал России сотни беспилотников для использования в агрессивной войне в Украине", - указано в пресс-релизе правительства Великобритании.

Из документа следует также, что на сегодняшний день в рамках режима санкций в отношении России Великобритания ввела санкции в отношении 2000 физических и юридических лиц, причем более 1700 из них были введены "после полномасштабного вторжения Путина (в Украину. - Ред.)".

10 сентября Соединенное Королевство также ввело санкции против Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, командования российской военно-транспортной авиации и 924-го Государственного центра беспилотной авиации. В качестве основания для введения ограничений на сайте правительства Британии названо намерение этих организаций "применить системы вооружений, чтобы принести разрушения в Украину".

"Великобритания продолжит работать вместе с международными партнерами, чтобы призвать Иран к ответу за его злонамеренное поведение, в том числе за его военную поддержку России, и призвать Россию к ответу за ее незаконное вторжение в Украину", - заявляет Лондон.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Авиакомпании в РФ просят Минтранс разрешить им по закону переставлять запчасти с одних самолетов на другие в условиях нехватки компонентов из-за санкций, пишут российские СМИ. О том, чем это грозит, карикатура DW.

Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

После вторжения РФ в Украину США и ЕС ввели против Москвы беспрецедентные санкции в экономической сфере, вызвавшие ответные меры. Об этой серьезной теме - в карикатурах DW.
Политика28 сентября 2022 г.11 фото
external

Партнерство России и КНДР. Газ в обход санкций. Теледебаты в США – "Заповедник", выпуск 318

Партнерство России и КНДР. Газ в обход санкций. Теледебаты в США – "Заповедник", выпуск 318

Кино о поездке Путина в КНДР. Белоусов и Лавров на планете Ким-дза-дза. Договор о всеобъемлющем партнерстве России и Северной Кореи. Как российский газ попадает в ЕС, минуя санкции. Байден не знает, с чем идти на выборы. Лукашенко доит коров. Раздача должностей родственникам Путина. Предвыборная песня Трампа по результатам теледебатов "Где Дональд?!" Смотрите в 318-м выпуске "Заповедника"!
Политика30 июня 2024 г.13:05 мин.
Иранская ракета Fath-110 на параде в Тегеране, апрель 2024 года

Евросоюз изучает информацию о передаче Ираном ракет России

Евросоюз изучает информацию о передаче Ираном ракет России

Если сведения о передаче иранских баллистических ракет Москве подтвердятся, против Ирана будут введены новые санкции, пообещали в Брюсселе.
Политика9 сентября 2024 г.
Показать еще