США и Британия ввели санкции против российских судов

Вашингтон и Лондон наложили ограничения на лиц и компании, причастные, по их данным, к военным перевозкам из Ирана в РФ. Британия ввела санкции также против ВКС РФ.

На фоне поддержки Ираном российской агрессии против Украины власти США во вторник, 10 сентября, объявили о введении санкций против двух судоходных компаний с головными офисами в России: Vafa Wholesale Ltd и Sea River Service Limited Liability Company.

Как указывается в пресс-релизе Госдепа США , эти компании "действовали или действуют в морской отрасли экономики Российской Федерации". По данным американских властей, компания Vafa Wholesale Ltd владеет судами, которые перевозили иранское оборудование, связанное с БПЛА, из Ирана в Россию через Каспийское море. Конкретно речь идет о судах Vafa и Vafa-1, также попавших под санкции США.

Среди судов в собственности фирмы Sea River Service Limited Liability Company ограничения были наложены на "Омский-103", "Омский-119" и "Закамск". По информации властей США, судно "Омский-103", кроме прочего, перевозило боеприпасы из Ирана в Россию по Каспийскому морю в феврале 2024 года.

В связи с наложенными санкциями вся собственность вышеназванных компаний в США или во владении граждан США была заморожена. О ней следует сообщить в Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), указывает Госдеп.

Между тем, согласно информации, обнародованной OFAC 10 сентября, в санкционный список были добавлены следующие российские суда: "Борис Кустодиев", "Композитор Рахманинов", "Омский-103", "Омский-119", "Порт Оля - 3", Порт Оля - 4", Vafa, Vafa-1, "Закамск". Кроме того, под санкции попали российская судоходная компания "Трансморфлот" и генеральный директор компании "Морской торговый порт Оля" Джамалдин Пашаев.

Санкции Великобритании против морских судов РФ

В тот же день, 10 сентября, Великобритания объявила о санкциях в отношении российских судов "Скиф-V", "Омский-103", "Муса Джалиль", "Балтийский" и "Бегей". Как сказано на сайте правительства Соединенного Королевства , по его данным, эти суда причастны к перевозкам военных товаров из Ирана в Россию.

Агентство ТАСС уточняет, что теперь этим судам будет запрещено заходить в британские порты.

"Иран является одним из ключевых военных сторонников России и с августа 2022 года передал России сотни беспилотников для использования в агрессивной войне в Украине", - указано в пресс-релизе правительства Великобритании.

Из документа следует также, что на сегодняшний день в рамках режима санкций в отношении России Великобритания ввела санкции в отношении 2000 физических и юридических лиц, причем более 1700 из них были введены "после полномасштабного вторжения Путина (в Украину. - Ред.)".

10 сентября Соединенное Королевство также ввело санкции против Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, командования российской военно-транспортной авиации и 924-го Государственного центра беспилотной авиации. В качестве основания для введения ограничений на сайте правительства Британии названо намерение этих организаций "применить системы вооружений, чтобы принести разрушения в Украину".

"Великобритания продолжит работать вместе с международными партнерами, чтобы призвать Иран к ответу за его злонамеренное поведение, в том числе за его военную поддержку России, и призвать Россию к ответу за ее незаконное вторжение в Украину", - заявляет Лондон.