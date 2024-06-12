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США объявят о новых санкциях против России на саммите G7

Евгений Жуков
12 июня 2024 г.

Вашингтон подготовил новые санкции в отношении России, а также меры экспортного контроля. Объявить о них планируется на саммите "большой семерки" в Апулии.

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Пресс-центр саммита G7 в Италии
Пресс-центр саммита G7 в ИталииФото: Piero Cruciatti/AFP/Getty Images

США намерены объявить о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России в ходе саммита G7, который пройдет в Италии на этой неделе. Об этом во вторник, 11 июня, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон введет целый ряд новых эффективных санкций и мер экспортного контроля, нацеленных на организации и сети, помогающие России вести войну в Украине. "Мы продолжим повышать издержки для российской военной машины", - подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме.

Одновременно, по словам Кирби, США объявят на саммите "большой семерки" о шагах по оказанию помощи Украине с использованием замороженных российских активов. Лидеры G7 надеются договориться об использовании для помощи Киеву прибыли от процентов с 300 миллиардов евро замороженных активов российского Центробанка. Идея заключается в том, чтобы использовать прибыль в качестве залога для кредита на сумму до 50 миллиардов долларов.

Байден и Зеленский встретятся на саммите G7

Джон Кирби сообщил, что в рамках саммита G7 президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу, а затем совместную пресс-конференцию в четверг, 13 июня.

По данным Вашингтона, члены "Группы семи" также обсудят поддержку Пекином российской военной промышленности. "Мы будем противостоять нерыночной политике Китая, которая приводит к вредным глобальным последствиям", - добавил Кирби.

Япония готовит санкции за поддержку войны РФ против Украины

Японская медиакомпания NHK передает, что премьер-министр Японии Фумио Кисида также готовится представить на предстоящем саммите "большой семерки" в Италии план введения новых экспортных санкций. Они будут направлены против компаний, в частности китайских, поддерживающих российское вторжение в Украину поставками товаров, которые могут быть использованы в российской военной промышленности.

50-й саммит семи наиболее промышленно развитых стран мира (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) пройдет 13-15 июня в Бриндизи на юге Италии.

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