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США хотят послать в Киев новых военных советников

Олег Соколенко
21 апреля 2024 г.

США хотят отправить в Киев дополнительных военных советников, пишет Politico со ссылкой на заявление Пентагона. Ожидается, что новые советники будут помогать Украине с логистикой и обслуживанием поставляемого оружия.

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Посольство США в Киеве (фото из архива)
Посольство США в Киеве (фото из архива)Фото: Stringer/Sputnik/dpa/picture alliance

США хотят отправить в Киев дополнительных военных советников - об этом в субботу, 20 апреля сообщило издание Politico со ссылкой на представителя Пентагона Патрика Райдера. Он отказался называть численность этого пополнения "из соображений оперативной безопасности и защиты военнослужащих", но другие источники в Вашингтоне сообщили изданию, что речь идет о 60 военных специалистах.

"На протяжении этого конфликта (войны РФ против Украины. - Ред.) министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в зависимости от того, как менялась ситуация с безопасностью. Сейчас мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения Отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве (США в Украине. - Ред.)", - сказал Райдер.

Он уточнил, что дополнительные военные советники не будут участвовать в боевых действиях, а займутся консультированием и поддержкой правительства и Вооруженных сил Украины. В частности, они будут помогать украинской стороне с логистикой и обслуживанием поставляемого из США оружия, а также наблюдать за его использованием, сообщил представитель Пентагона.

Райдер добавил, что Отдел по военному сотрудничеству в американском посольстве в Киеве находится под руководством главы дипмиссии, хотя и укомплектован исключительно сотрудниками Минобороны.

Палата представителей разблокировала военную помощь Украине

В тот же день, 20 апреля, стало известно, что нижняя палата Конгресса США после нескольких месяцев дебатов утвердила масштабный пакет помощи Украине. Принятый Палатой представителей законопроект предусматривает выделение Киеву около 61 млрд долларов. Ожидается, что 23 апреля документ одобрит Сенат. Президент США Джо Байден уже заявил, что после этого немедленно подпишет закон.

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