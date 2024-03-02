США готовят снабжение сектора Газа гумпомощью с воздуха

Джо Байден объявил о подготовке операции по снабжению сектора Газа гуманитарной помощью и продуктами питания с воздуха. Он также намерен проверить возможность создания морского коридора.

США готовятся начать снабжение гражданского населения сектора Газа гуманитарной помощью и продуктами питания с воздуха. Об этом объявил президент страны Джо Байден после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме в пятницу, 1 марта.

"Мы должны делать больше, и Соединенные Штаты будут делать больше", - цитирует главу американского государства информагентство AFP. По его данным, США готовятся приступят к операции уже в ближайшие дни. Некоторые другие страны, в частности Иордания и Франция, уже сбрасывали гуманитарные грузы в сектор Газа с воздуха, напоминает агентство Reuters .

Кроме того, Вашингтон хочет проверить возможность создания безопасного морского коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа , рассказал Байден. При этом он пообещал "настоять" в переговорах с правительством Израиля на том, чтобы на палестинские территории пропускали больше автоколонн с гуманитарной помощью. Доставляемой сейчас в сектор Газа помощи "далеко не достаточно", подчеркнул Байден. "На кону стоят жизни невинных людей, жизни детей", - добавил он.

Гибель людей при доставке гуманитарной помощи в сектор Газа

Заявлению президента США предшествовала трагедия, разыгравшаяся в секоре Газа 29 февраля. Тогда во время доставки гуманитарной помощи погибли по меньшей мере 112 и пострадали более 750 человек.

Заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), палестинской стороны и представителей террористической организации ХАМАС относительно причин произошедшего расходятся. На данный момент подтвердить какую-либо из версий произошедшего по независимым источникам невозможно.

Очевидцы рассказывают, что толпа палестинцев бросилась к колонне грузовиков с гуманитарной помощью. Сообщается также, что израильские военные, охранявшие грузы, открыли огонь.

Реакции на трагедию при доставке гумпомощи в сектор Газа

Позже представители ЦАХАЛ заявили, что восприняли толпу, штурмующую грузовики, как "угрозу", и подчеркнули, что военные совершили "ограниченное количество" выстрелов. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньху указывают, что многие из жертв были раздавлены грузовиками или попали под ноги толпе.

По данным палестинского министерства здравоохранения, которое контролирует террористическая организация ХАМАС, случившееся стало "массовым убийством". С резким осуждением "массового убийства" палестинцев 2 марта выступил и председатель Африканского Союза, президент Коморских островов Азали Ассумани.

29 февраля Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель выразил свое потрясение в связи с трагедией и призвал обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в поселения всего сектора Газа. В своем сообщении, однако, Боррель не выдвинул однозначных обвинений.

После встречи с Джорджей Мелони 1 марта Джо Байден подчеркнул, что надеется на установление режима прекращения огня в секторе Газа перед началом священного для мусульман месяца Рамадана.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 30 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября. Руководство Израиля заявило, что многие из заложников уже погибли.

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