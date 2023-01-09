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Американские БТР StrykerФото: Gertrud Zach /UPI/imago images
КонфликтыУкраина

США готовят поставки Украине БТР Stryker

Александра Иванова
28 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 января.

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На 321-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 10 января (время московское).

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8 и 9 января ВС РФ не проводили никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой и восточной части Запорожской области. При этом российские войска вели в этих зонах плановый неприцельный огонь, следует из сводки Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, на фоне сохраняющихся опасений по поводу возможного контрнаступления Украины в Запорожской области российские войска продолжают строительство оборонительных укреплений и транспортировку военной техники в этом районе. Помимо этого, российские войска продолжают укреплять позиции в Херсонской области, на левом берегу Днепра.

В Украине хотят ввести ограничения на российских классиков

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В Украине следует ввести ограничения на театральные постановки по мотивам музыкальных и литературных произведений русских классиков, заявил министр культуры страны Александр Ткаченко в эфире телеканала "1+1". "Если для Путина Чайковский, Пушкин, Достоевский являются орудием его борьбы против Украины, очевидно, что должны быть введены временные ограничения исполнения их произведений в ведущих театрах", - указал Ткаченко.

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Инфраструктура Солидара практически полностью разрушена, заявил в эфире телемарафона председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. При этом он указал, что распространяемая российской стороной информация о том, что город якобы уже взят, является фейком. "Но соответствует действительности то, что самая горячая точка - это именно Соледар, от инфраструктуры которого фактически ничего не осталось. Есть только те укрепления, шахты, которые там расположены, в которые враг пытается пройти. Но об этом знает командование. Командование здесь, на месте, все необходимые меры от перегруппировки до добавления сил дополнительных уже приняты. Дополнительно при необходимости будут добавляться силы", - указал Кириленко.

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Министерство обороны США заказало у компании L3Harris Technologies 14 ракетных установок VAMPIRE (Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) на базе пикапов для поставки в Украину, говорится на сайте производителя. Портативные системы VAMPIRE позволят наземным силам Украины наводить прицел на вражеские беспилотники и сбивать их, а также защищаться от наземных угроз противника. Системы, заказанные Минобороны США, помогут Украине защитить гражданскую инфраструктуру от атак, указано в пресс-релизе.

США готовят поставки Украине БТР Stryker

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США рассматривают возможность включить в готовящийся пакет помощи Украине БТР Stryker, которые должны помочь Киеву противостоять ожидаемому весеннему наступлению российских войск. Об этом сообщает онлайн-издание Politico со ссылкой на источники в Минобороны США, знакомые с ходом обсуждения. Официально комментировать эту информацию в пресс-службе Пентагона отказались.

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Вечером 9 января российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. Как сообщает в Telegram заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, удар пришелся по проезжей части, попадание произошло по автомобилю. Двое находившихся в нем людей погибли.

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Мирные жители в Соледаре пережидают атаки ВС РФ в подвале, декабрь 2022 года
Мирные жители в Соледаре пережидают атаки ВС РФ в подвалеФото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Сейчас ВС РФ сконцентрировали на Соледаре свои основные усилия, однако результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего Донбасса от российской оккупации. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к согражданам.

"Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталась. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие", - подчеркнул Зеленский.

Несколькими часами ранее официальный представитель министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские силы начали новый мощный штурм Соледара.

Хроника событий 9 января 14.00 - 23.59 >>>

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