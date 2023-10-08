США готовят помощь для подвершегося нападению ХАМАС Израиля

В понедельник могут быть обнародованы детали помощи Вашингтона. Председатель комитета по иностранным делам Сената США заявил о пополнении арсенала ПВО для израильского "Железного купола".

Соединенные Штаты намерены оказать поддержку Израилю, который подвергся масштабной атаке со стороны террористической группировки ХАМАС, в том числе посредством передачи актуальных разведданных, заявил в субботу, 8 октября, высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы обсуждаем с Израилем их конкретные нужды для ответа на эти ужасные атаки", - сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга для журналистов. Он подчеркнул, что в понедельник, 9 октября, могут быть обнародованы детали этих переговоров.

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин объявил, что готовит к голосованию законопроект о помощи Израилю. Сенатор подчеркнул, что в ближайшие дни и недели правительство Соединенных Штатов и Конгресс обязаны предложить "помощь, которая была основой американо-израильских отношений с момента их основания".

"И поэтому я намерен при первой же возможности инициировать законопроект, который сосредоточится на предоставлении Израилю того, что ему нужно для самозащиты. Речь идет о пополнении арсенала противоракетной обороны для "Железного купола", что обеспечит постоянную боевую готовность этих систем", - отметил Кардин. Он также призвал к принятию резолюции, "усиливающей нашу приверженность американо-израильским отношениям", а также утверждению нового посла США в Израиле.

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