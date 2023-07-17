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США "глубоко сожалеют" о решении РФ по "зерновой сделке"

Екатерина Венкина
1 ч. назад

"Превращение российским правительством продовольствия в оружие наносит ущерб миллионам", - отметил госсекретарь США.

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (фото из архива, Leon Neal/AP/picture alliance)Фото: Leon Neal/AP/picture alliance

США "глубоко сожалеют" о решении России приостановить участие в Черноморской зерновой инициативе (ЧЗИ). Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена в понедельник, 17 июля. 

"Продолжающееся превращение российским правительством продовольствия в оружие наносит ущерб миллионам находящихся в уязвимом положении людей по всему миру", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Несмотря на заявления России, ООН содействовала "рекордным объемам российского экспорта продовольствия", координируя усилия с частным сектором, а также с США, ЕС и Великобританией, чтобы прояснить любые аспекты, вызывающие обеспокоенность Москвы, заявил Блинкен. Санкции G7 не распространяются на российский экспорт продовольствия и удобрений, уточнили в Вашингтоне. 

"Призываем правительство России отменить свое решение"

США благодарны ООН и Турции за работу над продлением "зерновой сделки" и над выводом украинского и российского зерна на мировые рынки.

"Призываем правительство России отменить свое решение, возобновить переговоры и немедленно продлить, расширить и в полном объеме реализовать" ЧЗИ в интересах "миллионов людей, зависящих от украинского зерна", добавил Энтони Блинкен. 

Россия 17 июля объявила о прекращении "зерновой сделки" между РФ, Украиной, Турцией и ООН, позволявшей Киеву экспортировать зерно из подконтрольных ему черноморских портов.

Решение Москвы осудили в ФРГ и других странах ЕС

"Зерновая сделка" просуществовала без пяти дней год. Договоренности об экспорте продовольствия из Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней, а затем продлевались трижды. Одно из положений регламентировало порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного.

Решение Москвы осудили в Германии и других странах ЕС. Правительство ФРГ призвало Россию "сделать возможным дальнейшее продление" соглашения об экспорте украинского зерна и "не перекладывать конфликт на плечи самых нуждающихся", заявила заместитель представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann). 

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