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В секторе Газа заработал пирс США для доставки гумпомощи

Алексей Волошинов
17 мая 2024 г.

В секторе Газа заработал пирс, который американские военные построили для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению.

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Временный пирс американской армии для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа
Временный пирс американской армии для доставки гуманитарной помощи в сектор ГазаФото: U.S. Central Command/REUTERS

На побережье сектора Газа заработал морской пирс, специально построенный американскими военными для доставки гуманитарной помощи мирному населению. В пятницу, 17 марта, туда прибыла первая партия гумпомощи, которая была разгружена в грузовики и отправлена на территорию сектора.

По прогнозам военных США, объем доставляемой помощи в будущем может быть увеличен до 150 грузовиков в день. В то же время, американское правительство и гуманитарные организации уверены, что пирс не может заменить наземные поставки гумпомощи в сектор Газа.

ХАМАС обстреливает КПП, через который в сектор Газа доставляют гумпомощь

В начале мая стало известно, что террористическая организация ХАМАС обстреляла КПП "Керем-Шалом" на границе Израиля и сектора Газа, через который поступала гуманитарная помощь для жителей региона. В результате атаки погибли четыре израильских солдата.

Критическая гуманитарная ситуация в Рафахе

В среду, 15 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Израиль "немедленно" прекратить операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. По его словам, там установилась "катастрофическая гуманитарная ситуация", которую израильским военным усугублять нельзя. В четверг, 16 мая, немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что ознакомилось с письмом министру иностранных дел Израиля Исраэлю Кацу, в котором главы МИД 13 стран предостерегли страну от крупномасштабного наступления в Рафахе. По данным издания, обращение подписали все министры иностранных дел стран "Большой семерки", кроме США.

В расположенный на границе Египта и сектора Газа Рафах были вынуждены бежать более миллиона жителей сектора, которые спасались от боев в других его частях.

Нападение ХАМАС на Израиль

Израиль принял решение о вводе войск в сектор Газа после масштабной атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 35 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.

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