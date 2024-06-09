США доставили новую партию гуманитарной помощи в сектор Газа

Причал был поврежден в непогоду и отбуксирован на ремонт в порт Ашдода. Теперь пирс вновь действует, в сектор Газа доставлено 492 тонны гумпомощи, отчиталось Центральное командование ВС США.

Поставки гуманитарной помощи в сектор Газа возобновились через специально построенный американскими военными временный пирс. Об этом Центральное командование Вооруженных сил США сообщило в своем официальном аккаунте в соцсети Х в ночь на воскресенье, 9 июня. По его сведениям, с момента возобновления работы пирса жителям региона доставлено около 492 тонн гумпомощи.

В сообщении отмечается, что ни один американский военнослужащий не сходил на берег в Газе. "Эта работа по доставке дополнительной помощи палестинскому гражданскому населению в Газе носит исключительно гуманитарный характер и включает в себя товары, предоставленные несколькими странами и гуманитарными организациями", - подчеркнули в командовании.

Американский пирс в секторе Газа

В середине мая США доставили первую партию гуманитарной помощи через построенный ими морской пирс на побережье сектора Газа. Военные страны прогнозировали, что объем доставляемой помощи в будущем может быть увеличен до 150 грузовиков в день. В то же время американское правительство и гуманитарные организации отмечали, что пирс не сможет заменить наземные поставки гумпомощи в сектор Газа.

В конце мая пирс был поврежден из-за непогоды. Его отбуксировали в порт израильского города Ашдод для ремонта.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще почти 84 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.