США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 марта.

На 373-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями пятницы, 3 марта (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Общий доклад сделал главком ВСУ Валерий Залужный, также собравшиеся заслушали доклад разведки. Командующие отдельными оперативно-стратегическими группировками войск (ОСГВ) доложили о положении дел на ключевых направлениях: ОСГВ "Хортица" - о боях за Бахмут, ОСГВ "Таврия" - о Донецком и Запорожском направлениях, ОСГВ "Одесса" - о ситуации на юге, в частности в Херсонской области. Также обсуждалось положение на севере Украины, включая границу с Беларусью.

"Командующие прекрасно понимают, что их задача - делать все, чтобы подавлять огонь террористов", - сказал Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении. По его словам, руководство Украины постоянно работает вместе со своими партнерами над тем, чтобы средства подавления вражеского огня становились дальнобойнее.

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Вашингтон в пятницу объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на спикера Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Он не раскрыл при этом какие-либо детали.

Содержание предыдущего пакета военной помощи Украине, стоимостью в 2 млрд долларов, Вашингтон раскрыл 24 февраля, в годовщину нападения РФ. В него вошли несколько типов беспилотников, оружие для борьбы с российскими дронами, боеприпасы для HIMARS и ракетных систем с лазерным наведением, оборудование для обнаружения средств радиоэлектронной борьбы, артиллерийские боеприпасы и оборудование для разминирования местности.

Хроника событий 2 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 марта 00.00 - 13.59 >>>

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