Средневековые замки на Рейне (фотогалерея)

Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины.
Романтические замки Среднего Рейна внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В одном из них сейчас найдены останки часовни XIV века.
"Не знаю, о чем я тоскую"… Эти знаменитые строки Генриха Гейне посвящены одной из достопримечательностей этой долины, внесенной в список ЮНЕСКО.
В бывшем Залемском аббатстве на Боденском озере - замке Залем уже более 100 лет работает интернат, где учился принц Филипп - супруг британской королевы Елизаветы II.
"Красная церковь" Либфрауэнкирхе в городке Обервезель считается одним из важнейших памятников зрелой готики в Германии.
На этой неделе в начале июня вновь открылся для туристов один из самых живописных замков Германии - замок Эльц в Айфеле. Из-за пандемии число посетителей пока ограничено.
В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей - готических, ренессансных, барочных. Представляем двадцать самых известных и самых красивых.
Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб.
Осень - горячая пора для виноделов. В Германии насчитывается, в общей сложности, тринадцать виноградарских и винодельческих областей. В чем их особенности?
Крибштайн сохранил свой готический характер, хотя некоторые части замка подвергались реконструкции, перестраивались и расширялись.