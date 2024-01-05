Средневековые виселицы - где они сохранились в Германии?

Однажды одной из таких виселиц в Германии воспользовались царские казаки, но не по прямому назначению.

Cредневековые немецкие города привлекают туристов своими городскими стенами, мощными воротами и высокими башнями, представительными ратушами, романскими и готическими храмами, рыночными площадями, уютными улочками. Однако в некоторых местах со средневековой романтикой соседствуют куда менее воодушевляющие, но вполне аутентичные достопримечательности этого исторического периода.

Подвал для допросов в Регенсбургской ратуше Фото: Schoening/picture alliance

Как допрашивали во времена Средневековья

В Старой ратуше баварского Регенсбурга, например, можно посетить мрачный пыточный подвал для допросов, где в качестве экспонатов на своих местах до сих пор находятся разные ухищренные приспособления и специальные инструменты, применявшиеся для получения признательных показаний. Здесь же за специальной перегородкой стоят давно опустевшие письменный стол и стулья для участников допросов, которые не хотели быть узнанными на случай, если человек не сознается, будет оправдан и захочет позже как-то отомстить за свои муки.

В подвале таже было предусмотрено место для врача, который должен был следить за тем, чтобы обвиняемые ни в коем случае не умерли во время пыток. Смерть в случае признания вины, полученной в результате истязаний или под угрозой причинения боли, должна была наступить прилюдно - на виселице, колесе, эшафоте или костре, в зависимости от приговора.

Если эшафоты для отрубания головы часто возводили на центральных площадях, виселицы предпочитали строить за городскими стенами - около дорог или на возвышенностях, чтобы они, в частности, служили напоминаниями и предупреждениями для путников о том, что здешние правители или власти следят за порядком и строго наказывают преступников.

"Цум Гальген" ("К виселице") - табличка с названием улицы на немецком языке Фото: Uwe Zucchi dpa/lhe/dpa/picture alliance

Виселицы исчезли, называния остались

Об этих местах в Германии до сих пор напоминают географические названия разных холмов, дорог и полей, в которых присутствует немецкая "виселица" - "Galgen". Среди них - Гальгенфельд, Гальгенберг, Гальгенаккер, Гальгенвег, Гальгенбукель и так далее. Смерть на виселице являлась позорным наказанием. На нее отправляли за кражи, разбой, супружескую измену, двоеженство, клевету, дезертирство, браконьерство, подстрекательство к беспорядкам и так далее. Почетное право лишиться жизни через отрубание головы нужно было еще, так сказать, заслужить…

Судьи также определяли, как долго казненные должны были оставаться на виселице - от нескольких недель, месяцев или еще дольше. Для возведения этих сооружений часто использовали каменные столбы, металлические крюки и деревянные балки, предпочтительно - дубовые. В некоторых местах они были рассчитаны на шесть или даже восемь человек. Были даже многоэтажные - кто висел выше, тот считался более страшным злодеем.

Средневековая маска палача - экспонат выставки, проходившей в Касселе Фото: Uwe Zucchi dpa/lhe/dpa/picture alliance

Палачи и места для казней

Ранее на протяжении веков германские племена использовали для осуществления таких казней особые деревья - дубы в священных рощах, принося преступников в жертву во время языческих обрядов, чтобы усмирить гнев богов за содеянное. Постоянные места для казней здесь начали возводить примерно в XIII веке в ходе установления правил земского мира на территории тогдашней Священной римской империи. Примерно в это же время в немецких городах приступили к исполнению своих обязанностей первые профессиональные палачи. Работа гарантировала стабильный доход, но была трудом презренным, хотя и необходимым для средневековой юстиции.

Топор палача XVIII века из немецкого региона Зауэрланд Фото: Uwe Zucchi dpa/lhe/dpa/picture alliance

Повешенных нельзя было хоронить на освященных кладбищах, поэтому по истечении предусмотренного срока останки или части разлагавшихся тел, оказавшиеся на земле раньше времени, закапывали где-то рядом в ямах. Сюда, чтобы клевать трупы, слетались вороны, черные стаи которых кружили над виселицами, словно грешные души казненных, которым не суждено было обрести вечный покой.

Часто виселицы устанавливали на каменных фундаментах, поэтому в народе такие места называли "Вороньими камнями" - "Rabenstein". Однако, согласно некоторым источникам, этот термин использовался преимущественно для эшафотов, где рубили головы, а не для виселиц. Впрочем, иногда в одном месте осуществлялись все виды смертных казней, включая самую жестокую и позорную - колесование.

Археологические раскопки 2023 года на месте казней Средних веков около восточногерманского города Кведлинбург Фото: picture alliance/dpa

В средневековом Кельне свой Рабенштайн находился примерно в двух километрах от юго-западной части городской стены около лепрозория - там, где позже во времена наполеоновской оккупации Рейнской области в конце XVIII - начале XIX века было заложено новое городское кладбище Мелатен. Сейчас оно считается одним из самых известных исторических кладбищ Германии. В Кельне казни также осуществлялись еще в четырех местах - в частности, на Сенном рынке - Хоймаркт (Heumarkt) и Старом рынке - Альтер Маркт (Alter Markt).

Последние казни в Германии

Как раз во времена французского императора Наполеона I Бонапарта эпоха средневековых виселиц в немецких землях закончилась - этот вид смертной казни был постепенно и повсеместно отменен. Он был возобновлен во времена национал-социализма и позже таже применен после Второй мировой войны для осужденных в Нюрнберге военных преступников "третьего рейха". Последние семеро приговоренных этим международным трибуналом были повешены в американской военной тюрьме в баварском городе Ландсберг 7 июня 1951 года, когда в ФРГ уже действовал новый Основной закон - западногерманская конституция, запрещающая смертную казнь. Тогда не обошлось без дискуссий, вызванных требованиями заменить высшую меру пожизненным заключением из-за отмены смертной казни в Западной Германии, однако приговоры, вынесенные в Нюрнберге, были все же исполнены.

В свою очередь, последняя смертная казнь по решению немецкого уголовного суда на территории оккупационных зон западных держав-победительниц была осуществлена в берлинской тюрьме Моабит 18 февраля 1949 года незадолго до вступления в силу Основного закона ФРГ. В этот день был выполнен приговор, вынесенный по делу об убийстве водителя грузовика. Застрелив шофера, преступники сняли автомобильные колеса, чтобы продать на черном рынке. Главарю банды отрубили голову, тело затем передали в анатомический театр медицинского вуза.

В ГДР за время существования этого социалистического государства было исполнено 164 смертных приговора - через расстрел или на гильотине. Последний приговор привели в исполнение в 1981 году. Саму смертную казнь в ГДР отменили в 1987 году за несколько лет до воссоединения страны. Однако вернемся назад во времена темного Средневековья.

Реконструированная средневековая виселица в Мюнценберге Фото: picture alliance

Достопримечательности и раскопки

Наилучшим образом сохранившаяся средневековая виселица в Германии находится в Гессене - на территории района Берфельден в городе Оберцент (Оденвальд). По данным земельного ведомства по охране памятников, в Гессене насчитывается в целом более десятка хорошо или частично сохранившихся таких исторических сооружений, а также известно более сотни мест, где следы существования виселиц и осуществления казней были обнаружены в ходе археологических раскопок.

Средневековые виселицы в этой федеральной земле Германии можно увидеть, в частности, в городском районе Штайнхайм в Ханау, общине Хопфмансфельд в районе Фогельсберг и городе Пфунгштадт около Дармштадта. В городе Мюнценберг установлена копия виселицы, воссозданная по историческим документам.

Виселица в Берфельдене на фотографии середины 1990-х годов Фото: picture-alliance/dpa

Средневековая виселица в Берфельдене

Виселица в Берфельдене возведена из красного песчаника. Рассчитанная на осуществление шести казней одновременно, она состоит из трех каменных столбов высотой от пяти до шести метров, соединенных балками. Здесь осуществлялись казни по решению суда графства Эрбах - карликового немецкого государства, существовавшего в Оденвальде с 1532 года по 1806 год и упраздненного в ходе германской медиатизации - политической реорганизации немецких земель во времена Наполеона.

Последняя казнь в этом месте состоялась в жаркий день 13 июля 1804 года, когда здесь была повешена женщина - цыганка за кражу курицы и двух буханок хлеба. Обстоятельства дела и суровость приговора за столь незначительное преступление вызывают вопросы. Посмотреть на казнь, как следует из записей очевидцев, отправилось очень много людей - дорога на вершину холма, откуда открывается прекрасный вид на ландшафты Оденвальда, оказалась полностью забита, из-за чего осужденную долго не могли доставить до места.

Эта каменная виселица была возведена в Берфельдене на месте старой деревянной в 1597 году. Сейчас считается наиболее хорошо сохранившимся подобным историческим памятником средневековой юстиции в Германии Фото: picture alliance/dpa

Согласно легенде, женщина, которую везли на телеге, страшно кричала и всячески проклинала людей по пути, но особенно не торопилась - палач, мол, получит свои деньги, но пока не окажусь наверху, там без меня ничего не начнется… В таких живописных местах виселицы ставили не случайно. Осужденные на смерть должны были в свои последние минуты видеть, какой прекрасный мир они покидают, испытывая из-за этого еще большие боль и страдания.

Отдавая дань древним германским традициям, вокруг виселиц сажали липы - семь в общей сложности. В Берфельдене они сохранились и продолжают расти, создавая летом тень для приходящих полюбоваться отсюда ландшафтами местных жителей и туристов. Около городских ворот в западной части тогдашнего отдельного города, позже ставшего районом Оберцента, в свое время также росла так называемая судебная липа (Zentlinde) - место оглашения приговоров и отправная точка пути на холм.

Железные цепи и крюки виселицы в Берфельдене Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

На военные нужды

Средневековая виселица в этом живописном уголке Оденвальда считается лучше всего сохранившейся во всей Германии, хотя немного пострадала уже через несколько лет после исполнения последней казни. Для крепления каменных блоков, из которых сложены столбы, во время строительства здесь использовали массивные металлические обручи.

В 1814 году в Берфельдене остановились на привал казаки царской армии из России, участвовавшие в преследовании французских войск после Битвы народов под Лейпцигом. Казацким лошадям нужны были новые подковы, на изготовление которых пошло то самое железо… После короткого отдыха они продолжили свой путь до Парижа.

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