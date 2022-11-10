"Список террористов": испорченный телефон Берлина и Киева

Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених возмутился, что попал в украинский "список террористов". Киев отрицает существование такого списка. DW о том, что известно об этой странной истории.

"Мы в Германии, как и правительства ряда других стран мира, не только в шоке от нападения России на Украину, но и противопоставляем этому нападению санкции и поставки оружия. Дискредитировать и дискриминировать эти правительства я считаю дипломатической ошибкой", - этими словами во время одной неприметной для широкой общественности онлайн-дискуссии на полях партийной конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) немецкий депутат Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) затронул тему, которая в считанные минуты переросла в дипломатический скандал.

"Рольф, что ты имеешь в виду под дискриминацией? Конечно, это твое право выступать за диалог с Путиным. Но другие имеют право это критиковать", - спросил во время дискуссии, состоявшейся в минувшие выходные, анонимный пользователь, подтолкнув главу фракции СДПГ к эмоциональному ответу. Мютцених уточнил, в чем именно он видит дискриминацию. "Украинское правительство внесло меня в "список террористов" за то, что я высказался за прекращение огня", - возмутился депутат, указав, что в таком случае в этот список Украина должна внести и других международных деятелей, таких как генеральный секретарь ООН Гутерриш, который также высказывался за прекращение огня.

Какой еще "список террористов"?

Во время трансляции на YouTube слова влиятельного немецкого социал-демократа услышали только полторы сотни пользователей. Тем не менее вскоре об украинском "списке террористов" писали уже все ведущие немецкие СМИ. "Украинское правительство не ведет никакого "списка террористов", - заверил 6 ноября на своей странице в Facebook спикер украинского МИД Олег Николенко.

Министерство иностранных дел Украины Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

Так что же имел в виду Рольф Мютцених, говоря о "списке террористов"? Как объяснили DW в пресс-службе фракции СДПГ в бундестаге, речь идет о "списке спикеров, которые продвигают нарративы российской пропаганды", который в июле был обнародован Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Представляя в середине июля этот список, исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Шаповалов назвал тех, кто сознательно распространяет дезинформацию, "информационными террористами", которым "придется отвечать перед законом как военным преступникам".

"Какая цель - непонятно"

В СДПГ выразили удивление тем, что Рольф Мютцених оказался в списке лиц, которых в Киеве приравнивают к "информационным террористам". Спикер фракции в беседе с DW напомнил, что Мютцених поддержал все решения правящей коалиции Германии, включая поставки Киеву оружия. Тем не менее политик оказался в списке, в частности, с лидерами французских правых радикалов Марин Ле Пен и Эриком Земмуром.

"Не совсем понятно, по каким критериям в Киеве составляли этот список, какой логикой руководствовались и зачем это делалось. Либо этим людям хотели запретить въезд в Украину, либо какая-то другая цель - неизвестно", - отметила в разговоре с DW эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" Сюзан Стюарт (Susan Stewart). Политолог назвала инцидент со списком и с обидой из-за него "ненужным для обеих сторон недоразумением".

Рольф Мютцених, Ларс Клингбайль, Дмитрий Кулеба ( слева направо) в бундестаге Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Появление ведущего социал-демократа в списке распространителей российской пропаганды в Берлине, судя по комментариям СМИ, многих удивило. В частности, политический обозреватель влиятельной Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) назвал этот шаг "неоправданным" и даже "политической глупостью". Такую оценку можно услышать и в неформальных разговорах с соратниками Мютцениха по СДПГ. "Если вносить в черные списки за позицию о необходимости прекращения войны, то здесь недалеко и до цензуры", - раскритиковал один из однопартийцев Мютцениха в разговоре "не под запись".

Украинский МИД отрицает существование "списка террористов", но подробности инцидента с Мютценихом комментировать не стал.

Просто взял и исчез

Самым большим парадоксом в скандале вокруг "списка террористов" оказалось то, что Центр противодействия дезинформации удалил список, не объяснив ни причины его появления, ни его пропажу. По данным сервисов по архивированию сайтов, DW удалось определить, что список, в который внесли Мютцениха, был удален еще в первой половине августа. То есть, очевидно, он пробыл в общем доступе меньше месяца. Не исключено, что удаление списка могло стать результатом протеста Берлина по дипломатическим каналам.

Как следует из ответа федерального правительства Германии на запрос депутатов Левой партии от 26 сентября, который доступен в онлайн-архиве бундестага, немецкое посольство в Киеве еще в июне было осведомлено о существовании списка и неоднократно обращалось к украинскому правительству с призывом "прекратить публичное разоблачение лиц как противников Украины". Почему в конце концов сняли список и какова была цель его появления - на эти вопросы DW, отправленные по электронной почте, в Центре противодействия дезинформации пока не ответили.

"Закономерное явление во время войны"

Доцент Киево-Могилянской академии, политолог Андреас Умланд называет появление списка от Центра противодействия дезинформации "одним из закономерных явлений во время войны". Обозреватель с пониманием отнесся к тому, что Украина идентифицирует политиков, которые ставят своей позицией под сомнение ее фактическую территориальную целостность, а значит и конституционный строй.

Андреас Умланд Фото: Andreas Umland

В то же время Умланд так и не понял, почему в списке оказался именно Рольф Мютцених. "Есть много политиков партии "Альтернатива для Германии" или Левой партии, которые значительно больше подходят для такого списка. Некоторые из них посещали оккупированные Крым и Донбасс и таким образом нарушали украинские законы, въезжая через территорию России", - констатирует аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы.

Андреас Умланд считает возмущение Рольфа Мютцениха давно удаленным списком не совсем оправданным. "Мютцених принадлежит к числу политиков, которые после 24 февраля несколько изменили свою риторику, но, несмотря на геноцид украинцев, в принципе, не изменили свою позицию, которая заключается в призыве к компромиссам с Россией, не считаясь с тем, что именно эти компромиссы означают для мирных украинцев", - критикует доцент Киево-Могилянской академии.

Раздражительность между Киевом и Берлином сохранится

Сюзан Стюарт призывает не преувеличивать значение "скандала" вокруг возмущения главы фракции СДПГ. "Этот случай очень типичный и демонстрирующий раздражительность обеих сторон. Украинская сторона продолжает подозревать Германию в том, что она только и думает о том, как бы побыстрее восстановить бизнес с Россией. Думаю, эти подозрения еще долго будут сохраняться, прежде всего, относительно партии СДПГ. В свою очередь в Берлине быстро обижаются на упреки, ведь Германия очень много помогает - уже даже и оружием", - констатирует Стюарт.

По мнению немецких экспертов, недоразумения и эмоции вокруг, как выразился Рольф Мютцених, "списка террористов" свидетельствуют о том, как легко неосторожными действиями навредить украинско-германским отношениям, в которых после недавнего визита в Киев президента Франка-Вальтера Штайнмайера наметилась нормализация.

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