 Список Мединского. Культура отмены. Признаки военного положения в России – “Заповедник″, выпуск 211, 03.04.22 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 03.04.2022

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Список Мединского. Культура отмены. Признаки военного положения в России – “Заповедник", выпуск 211, 03.04.22

Лавров ищет на базаре то, что можно выдать за победу. Кремль возмущен культурой отмены. В России вводят военное положение?

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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