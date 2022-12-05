Шпионы на улицах Бонна

- Добрый вечер! Чем могу помочь? - доброжелательная сотрудница охраны канцлерского бунгало в Бонне внимательно оглядывала нашу группу, в то время как один из ее коллег подтянулся к шлагбауму, перекрывая проход, а другой взялся за телефонную трубку.

- Добрый вечер! Мы туристы и хотели бы посмотреть на рояль в одной из комнат.

Глупое объяснение? Вот и молодой месяц, точно хлопнув себя по лицу в раздражении, скрылся за набежавшими тучами. Но именно такую легенду - притвориться туристами - организаторы интерактивной экскурсии "Шпионаж в Бонне" и предложили нам - тринадцати участникам этого квеста…

Все началось на Рыночной площади в центре бывшей столицы ФРГ. Организатор объяснил легенду, вручил таблицу для расшифровки посланий, ожидающих на маршруте, и, сославшись на больное горло, исчез. Напоследок попросив не задерживаться у манящих ароматом выпечки и теплом глинтвейна лавочек на рождественском базаре - вдруг кто-то из тамошних продавцов или зазывал работает на иностранную разведку?

Из таблицы следовало, что бумаги с дальнейшими указаниями находятся в "контейнере". Некоторые из участников принялись с любопытством изучать единственный подходивший под это определение объект - мобильный пункт сдачи тестов на ковид - и искать спрятанные документы в редких отверстиях на стенах. Чем, должно быть, порядком удивили скучающего медицинского сотрудника.

Моцарт на секретной службе

Однако "контейнером" оказалась коробочка с шоколадом, которую нам, настороженно озираясь, вручил организатор, подбежавший на минутку и столь же быстро затерявшийся в лабиринте улочек. Отличное средство для передачи тайных сведений - кому же из вражеской агентуры придет в голову досматривать шоколадные наборы с портретом Моцарта, которые можно найти в любой кондитерской лавке, особенно в преддверии Рождества?

Главный вокзал Бонна (фото из архива) Фото: picture alliance/dpa/M. Becker

Ключ, обнаружившийся на дне коробочки, привел к камерам хранения в подземном переходе Главного вокзала Бонна. Добравшись до них, шпионы проявили свою циничную сущность - и, не желая подвергать жизни, а с ними - и наработанные за много лет связи, доверили открыть ячейку едва ли не самому младшему участнику в группе. На случай ловушки.

Однако после щелчка замка нас ждали не выстрелы из замаскированных пистолетов или удушающий газ, а бордовый дипломат, своим видом отсылавший к шпионским триллерам Хичкока. В кейсе - темные очки (непременный атрибут!), конверт с печатью "Совершенно секретно", диктофон, сумка для покупок и описание следующего участка пути.

Программа "Ромео" и шпионы-соблазнители

Информант ожидал нас у Федеральной счетной палаты, здание которой с 1954 по 1988 годы относилось к ныне упраздненному министерству почты и телекоммуникаций, а с 1989 по 1999 годы - к министерству иностранных дел Федеративной Республики. Отыскать связного - бывшую секретаршу, работавшую в аппарате канцлера Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), - среди редких в промозглый вечер прохожих удалось благодаря темным очкам. Женщина, роль которой в интерактивной экскурсии исполняет актриса и историк Иоланта Альтман (Jolanta Altman), поделилась с нашей группой сведениями о программе "Ромео" министерства госбезопасности ГДР.

В рамках этой программы в "штази" готовили внешне привлекательных мужчин, целями которых выступали одинокие и, как правило, не очень молодые женщины, чаще всего - секретарши в министерствах и ведомствах ФРГ. "Ромео" соблазняли таких женщин и склоняли их к сотрудничеству с восточногерманской разведкой. Вот и наша "экс-секретарша" не устояла перед одним из агентов и в силу любви шпионила в пользу ГДР. А теперь согласилась помочь нам в поиске секретных документов.

Полученные инструкции привели нашу группу в поезд, следующий в южном направлении. Из сумки для покупок, которой еще один связной незаметно обменялся с участниками в вагоне, мы достали пожелтевший снимок рояля из канцлерского бунгало, план здания и подробную карту района…

Проникнуть в бунгало канцлера не удалось

- А кто ваш руководитель? Вы из Музея истории ФРГ? Групповые экскурсии по бунгало возможны. С досмотром и соблюдением прочих мер безопасности.

Бунгало канцлера ФРГ в Бонне (фото из архива) Фото: Sven Simon/picture alliance

Объясняться с охранниками не пришлось. Из декабрьской тьмы возник очередной связной и, заговорщически подмигнув вышедшей к нему сотруднице, увел нашу группу к конференц-центру, по пути рассказав о популярных среди шпионов "мертвых почтовых ящиках". Такой метод используется для передачи предметов или информации без необходимости прямой встречи агентов.

"Останки" агента у бывшего здания бундестага

Послание на миниатюрной кассете диктофона - свистящий ветер всеми силами пытался помешать расшифровке - привело к Дому федерации (Bundeshaus), где с 1949 по 1999 годы находились бундестаг ФРГ и бундесрат - представительство федеральных земель. У лестницы, выходящей на набережную Рейна, лежали "останки" незадачливого агента - пальто с карманом, распухшим от бумаг. Шляпу бедняги тут же примерила одна из участниц, потеряв бдительность и совершенно забыв о возможных ловушках. К счастью, вместо громкого взрыва мы услышали не менее громкие аплодисменты актеров, ожидавших поблизости.

Мы не смогли воспользоваться найденными в пальто новыми указаниями, не успев за проведенные в роли шпионов два с четвертью часа пройти весь маршрут. Возможно, кто-то из участников захочет повторить квест. Бороду для маскировки отращивать не обязательно, как и прятать под одеждой подушки для изменения телосложения. Впрочем, дополнительный свитер на случай ветра не помешает.

А теперь пора домой - проехав пару дополнительных остановок на поезде и попетляв по улицам на случай слежки.

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